外交部：俄乌冲突爆发后被接回国的哈国公民中 近半已返回乌克兰

根据外交部新闻发言人的说法，许多自乌克兰撤回本国的哈萨克斯坦公民虽然明知当地处于战火状态，但仍然做出了回到乌克兰的决定。

- 正如诸位所知，战火刚刚燃起的时候，哈萨克斯坦政府就立即组织了撤侨行动，安排多架包机协助在乌克兰生活的哈萨克斯坦侨民撤回国。不过，这批接回国内的侨民当中，有接近半数的人在后来重新返回了乌克兰境内。目前，我们并不清楚这些公民的生命安全是否受到威胁。毕竟，相比我们，他们更清楚生活在战火地区的危险性。每个人要为自己的安全负责。不过，哈萨克斯坦大使馆有责任与生活在其他国家的本国公民取得联系，并在其需要时提供帮助。目前我们并不详细的了解有多少哈萨克斯坦人仍然生活在乌克兰境内，只掌握了那些与大使馆建立了联系的人员的信息。由于战争的缘故，一部分地区的联系处于中断状态。- 外交部新闻发言人说。

外交部新闻发言人表示，由于目前还没有在乌克兰的撤离单位以及部分公民的地址等信息，因此在保持联络方面确实存在困难。阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫表示，对于明确提出撤离请求的哈国在乌侨民，官方将会安排从波兰和摩尔多瓦回国的路线。

不久前，哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆提醒哈萨克斯坦公民离开乌克兰的敖德萨和哈尔科夫州。理由是这两地区形势非常严峻，无法保障安全。

大使馆发布的消息称：

- 鉴于乌克兰敖德萨和哈尔科夫州局势的严峻和安全风险的加剧，哈萨克斯坦共和国驻乌克兰大使馆建议哈萨克斯坦公民设法离开这两个地区。

值得一提的是，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突爆发后，哈萨克斯坦官方立即组织了撤侨行动，总计有743名在乌克兰的哈萨克斯坦公民乘坐分批次搭乘7架撤侨专机回国，另有900名哈萨克斯坦公民从乌克兰撤离至周边国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】