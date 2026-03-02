哈萨克斯坦外交部向伊朗人民表示慰问

- 我们向伊朗人民致以最深切的慰问，对包括儿童在内的平民以及伊朗伊斯兰共和国最高领导层代表在随后发生的悲剧事件中丧生表示哀悼。哈萨克斯坦对一贯发展友好和全面合作关系，以及均未参与对伊朗战争的阿拉伯国家民用设施遭受袭击表示遗憾。-他说。

哈萨克斯坦外交部称，根据国际人道主义法准则，武装冲突期间要对民用设施和平民提供特殊保护。

- 哈萨克斯坦作为加强对国际人道主义法政治承诺的全球倡议的倡导者之一，强调在武装冲突局势中维护人道主义的重要性。哈萨克斯坦重申其原则立场，即必须严格遵守国际法准则和《联合国宪章》，完全通过政治和外交手段解决国际争端和冲突。-他说。