20:48, 02 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦外交部向伊朗人民表示慰问
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部新闻发言人叶尔兰·杰特巴耶夫2日表示，哈方就伊朗发生的悲剧事件向伊朗人民表示慰问。
- 我们向伊朗人民致以最深切的慰问，对包括儿童在内的平民以及伊朗伊斯兰共和国最高领导层代表在随后发生的悲剧事件中丧生表示哀悼。哈萨克斯坦对一贯发展友好和全面合作关系，以及均未参与对伊朗战争的阿拉伯国家民用设施遭受袭击表示遗憾。-他说。
哈萨克斯坦外交部称，根据国际人道主义法准则，武装冲突期间要对民用设施和平民提供特殊保护。
- 哈萨克斯坦作为加强对国际人道主义法政治承诺的全球倡议的倡导者之一，强调在武装冲突局势中维护人道主义的重要性。哈萨克斯坦重申其原则立场，即必须严格遵守国际法准则和《联合国宪章》，完全通过政治和外交手段解决国际争端和冲突。-他说。
外交部新闻发言人指出，哈方呼吁各方保持最大限度的克制和责任感，以防止该地区暴力事件进一步升级。
据此前报道，以色列国防部2月28日称，对德黑兰实施了“预防性打击”。
随后，美国总统唐纳德·特朗普确认，美国已对伊朗启动“大规模军事行动”。
3月1日，美国总统唐纳德·特朗普在其Truth Social社交平台账号上发文称，伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊已身亡。
伊朗国家通讯社（IRNA）当天发布消息证实哈梅内伊死亡，全国宣布40天哀悼期。
【编译：小穆】