哈萨克斯坦外交部与联合国人口基金代表讨论区域合作前景

会晤期间，哈萨克斯坦外交官感谢弗洛伦斯·鲍尔出席区域环境峰会，并感谢联合国人口基金区域办事处积极支持峰会框架内组织小组会议和活动，哈萨克斯坦政府机构也参与其中。

他指出，环境议程上的问题与儿童和青少年的健康和福祉直接相关，他们特别容易受到自然灾害和全球气候变化引发的人为紧急情况的影响。

弗洛伦斯·鲍尔指出，峰会讨论了人口可持续性、孕产妇和儿童死亡率、气候变化对该地区死亡率的影响等区域热点问题，以及如何增强积极参与环境议程的青年组织的能力等问题。

联合国人口基金代表指出，哈萨克斯坦在突厥斯坦地区建立家庭支持中心的能力方面的经验正在其他地区得到借鉴，土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦愿意在哈萨克斯坦中心的基础上，交流在预防基于性别的暴力方面的经验。

最后，双方同意继续就保障青年生殖健康和福祉等问题开展建设性对话，并通过位于阿拉木图的联合国可持续发展区域中心扩大联合国人口基金在中亚和阿富汗的影响力。

【编译：小穆】