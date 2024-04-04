外国公民可在哈国驻外使领馆申请获取个人身份识别码

试点项目将于2024年4月13日至12月31日期间进行。

根据规则，外国公民须亲自前往哈萨克斯坦驻外使领馆申请个人身份识别码。 服务期限为一个工作日，不含外国公民前往驻外使领馆申请办理业务的当天。

为申请个人身份识别码，外国公民需提交以下材料：

填写完整的申请表格

身份证明文件的原件及副本（用于核对）

如果服务对象的身份证件上没有用西里尔字母或拉丁字母书写身份信息（姓名、父名、出生日期），则需附上相应译文（须经公证）。 由外国主管机构或经特别授权的人员签发的文件，必须在该机构的职权范围内，并按照规定格式加盖外国国徽印章，才能被接受。但需经过特殊认证程序（领事认证或海牙认证）。

个人身份识别码生成流程如下：

为民服务中心信息系统将个人身份识别码生成申请发送至移民警察信息系统进行处理。 内务部工作人员审查申请，确认无误后执行个人身份识别码生成程序。 工作人员将生成的个人身份识别码信息发送到为民服务中心统一信息系统。 领事打印注册证书并送达服务对象。

根据命令，领事对以下事项承担个人责任：

核对服务对象个人身份识别码生成申请准确无误。

对在提供公共服务过程中获悉的信息严加保密。

严格遵守信息通信技术和信息安全行业统一要求。

【编译：阿遥】