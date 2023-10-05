外国公民如何获取哈萨克斯坦共和国入境签证

哈萨克斯坦目前向包括中国在内的许多国家的公民实施了免签政策。对于持有普通国民护照的中国公民而言，可以免签入境在哈国逗留14天。不过如果想要停留更长的时间，仍需要办理签证。

如何获得哈萨克斯坦签证？

哈萨克斯坦出入境签证是外国公民出入哈萨克斯坦过境的重要证明文件，依法由哈萨克斯坦共和国外交部、哈萨克斯坦共和国外交部的驻外机构和领事机构签发，若无以上机构则由哈国特别授权的代表负责签发。

因此，对于需要办理哈萨克斯坦出入境签证的外国公民而言，可以通过向自己所在国家的上述机构进行申请的方式来获得签证。在中国，持有普通护照的中国公民可在哈驻华使馆（北京）、驻上海总领事馆、驻西安总领事馆、驻香港总领事馆或驻乌鲁木齐签证代办点（仅限新疆籍人员）办理赴哈签证。

哈萨克斯坦共和国为外国公民提供的签证类型，可以通过这篇文章予以了解：《外国公民有意来哈萨克斯坦 可申请办理哪些签证？（https://cn.inform.kz/news/waiguogongminyouyilai-kelixie-eadb56/）》。

办妥哈萨克斯坦签证的外国旅客可持有效护照或替代护照的身份证件通过国家边境检查站入境和出境哈萨克斯坦。

需要注意的是，哈驻外使领馆颁发签证均需经哈国内批准，得到“返签号”后方可颁发，因此办理时间较长。

凭合法签证入境后，外国公民在哈境内的邀请方需在其入境后3个工作日内，登录“国家签证移民”门户网站（www.vmp.gov.kz）或者eqonaq.kz，填写相关信息（包括同行未成年儿童信息）并在线提交。办理该业务免费，流程约花费15分钟。

申请电子签证

从2019年的1月1日起，哈萨克斯坦政府开通了“国家签证移民”门户网站（www.vmp.gov.kz）。通过该网站，外国公民可以申请电子签证。

值得一提的是，该网站支持中文。

Фото: kazinform

对于中国公民而言，可申请的电子签证类型包括：投资签证（A5）、商务签证（B1、B2、B3）、旅游签证（B12）、医疗签证（C12）。

需要注意的是，在“国家签证移民”门户网站（www.vmp.gov.kz）申请电子签证时，外国公民需要提供哈萨克斯坦境内接待方出具的有效邀请函。该邀请函需要向接待方申请（如果是旅游签证，则仅向哈萨克斯坦旅游公司或旅行社申请）。

一般而言，邀请函审核时间为5个工作日，在获得邀请函的同时会提供给申请人一个13位的邀请函号码，申请人在访问www.vmp.gov.kz网页并在申请电子签证时需要输入该号码。

具体的流程如下：

完成在“国家签证移民”门户网站（www.vmp.gov.kz）上的注册 注册之后了解申请电子签证的要求 输入哈方提供的邀请函码 填写签证申请表 支付签证费 打印电子签证（电子签证在个人账户中形成，并将发送到指定的电子邮箱地址）

在申请电子签证的过程中，已经支付的电子签证费用是不会被退还的。此外，目前电子签证只能通过阿斯塔纳和阿拉木图国际机场进出哈萨克斯坦共和国，且必须提前将电子签证打印出来，在通过上述两座机场的边检时予以出示。

同时，对于携带儿童的乘客而言，是不允许申请电子签证的。

需要注意的是，无论是通过免签规则入境，还是持各类签证入境的外国公民，都必须在其相对应的居留期限结束前离境。对于超出规定停留期限的外国公民，哈萨克斯坦移民部门会依据行政处罚法进行相应的处罚。

【编译：木合塔尔·木拉提】