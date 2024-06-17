外媒：欧盟国家支持乌尔苏拉•冯德莱恩连任

英国《金融时报》报道称，欧盟领导人计划在周一晚间发表讲话，支持乌尔苏拉·冯德莱恩（(Ursula von der Leyen）第二次任五年欧盟委员会主席。

6月16日，美国政治新闻网站Politico报道称，马克龙日前在七国集团（G7）峰会上表示，他相信欧盟会在未来一周内就高层职位人选做出决定。“这是27个成员国领导人之间的讨论，我们已经就此互相通话。或许在未来几天或一周内，我们能达成协议。”

朔尔茨呼应了马克龙的表态。他表示，“我们现在将非常迅速地就这些职位做出决定，以便欧盟能够采取行动。”

Politico表示，目前欧盟内部正就人选问题，似乎形成了不同寻常的早期共识。预计冯德莱恩和现任欧洲议会议长梅措拉分别将获得连任、葡萄牙前总理科斯塔将出任欧洲理事会主席、爱沙尼亚总理卡拉斯将担任欧盟外交与安全政策高级代表一职。

Politico指出，预计欧盟国家领导人将在6月17日达成非正式决定，在6月27日至28日举行的欧洲理事会峰会上做出正式决定。

Politico分析称，尽管欧盟国家领导人批准其连任的可能性越来越大，但她想要获得第二个任期，还要获得欧洲议会的多数支持，即720名议员中361人的支持。若欧盟国家领导人能在本月底就这些职位人选达成协议，那么欧洲议会最早将在7月18日投票选出新任欧盟委员会主席。

据悉，现年65岁的乌尔苏拉·冯德莱恩自2019年以来一直负责欧盟委员会的工作。她是担任这一职务的首位女性。她曾担任过德国联邦家庭事务部部长和国防部长。冯德莱恩在欧盟委员会的第一个任期将于今年结束。