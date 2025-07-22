外国人来哈最常见的目的是什么？

据他介绍，2025年上半年，哈萨克斯坦接待外国游客超过750万人次。

- 这一数据较去年同期增加60万人。其中，90%是独联体公民。目前，哈萨克斯坦永久居住着21.2万名外国公民。其中，阿拉木图市有4.2万名，阿拉木图州有3.2万名，阿斯塔纳市和卡拉干达州有1.7万名。三年来，外国公民数量增长了42%。-第一副部长说。

据内务部数据：

*43万名外国公民在哈萨克斯坦临时居住；

*36万名外国公民来哈工作；

*1.7万名外国公民因家庭原因来哈；

*8000名外国公民来哈求学；

*4.4万名外国公民因各种目的（例如私人经商、旅游等）来哈。

阿列诺夫表示，我国境内97%的外国公民均遵守法律和移民制度。

- 当然，违反法律的人将被追究责任。今年，内务部门已将20万名外国人绳之以法，其中4.6万人违反了在哈萨克斯坦的居留规定。其中，1万名外国公民被禁止入境哈萨克斯坦，最长可达5年，并被驱逐出境。 -他说。