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    17:20, 22 七月份 2025 | GMT +5

    外国人来哈最常见的目的是什么？

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦内务部第一副部长包尔詹·阿列诺夫22日表示，访问哈萨克斯坦的外国人数量逐年增加。

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    Фото: Polisia.kz

    据他介绍，2025年上半年，哈萨克斯坦接待外国游客超过750万人次。

    - 这一数据较去年同期增加60万人。其中，90%是独联体公民。目前，哈萨克斯坦永久居住着21.2万名外国公民。其中，阿拉木图市有4.2万名，阿拉木图州有3.2万名，阿斯塔纳市和卡拉干达州有1.7万名。三年来，外国公民数量增长了42%。-第一副部长说。

    据内务部数据：

    *43万名外国公民在哈萨克斯坦临时居住；

    *36万名外国公民来哈工作；

    *1.7万名外国公民因家庭原因来哈；

    *8000名外国公民来哈求学；

    *4.4万名外国公民因各种目的（例如私人经商、旅游等）来哈。

    阿列诺夫表示，我国境内97%的外国公民均遵守法律和移民制度。

    - 当然，违反法律的人将被追究责任。今年，内务部门已将20万名外国人绳之以法，其中4.6万人违反了在哈萨克斯坦的居留规定。其中，1万名外国公民被禁止入境哈萨克斯坦，最长可达5年，并被驱逐出境。 -他说。

    据此前报道，政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫22日主持召开政府会议，讨论改进移民政策问题。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 内务部 移民
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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