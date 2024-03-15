蜂蜜外销：哈萨克斯坦进入全球蜂蜜出口百强之列

让我们来看看哈萨克斯坦天然蜂蜜的主要买家是哪些：

乌兹别克斯坦：从哈萨克斯坦购买了111吨蜂蜜，总额11.22万美元。

中国：购买了45.7吨，总额17.66万美元。

沙特：购买了22.2吨，总额4.44万美元。

德国：购买了21吨蜂蜜，总额2.38万美元。

有趣的是，哈萨克斯坦的蜂蜜出口在2023年比2022年增长了3.5倍！2022年，哈萨克斯坦共出口了58.3吨蜂蜜，总额为15.31万美元。

不过，值得注意的是，2022年蜂蜜出口量出现了明显下降。而在2017年至2021年期间，哈萨克斯坦的蜂蜜出口一直保持着稳定的增长。

此外，哈萨克斯坦已经跻身全球蜂蜜出口百强之列。根据Resource Trade的数据，早在2020年，哈萨克斯坦出口195,5吨蜂蜜，总额为52万美元，位居全球蜂蜜出口收入排名第73位。

全球蜂蜜出口量最大的国家分别是新西兰、中国和阿根廷。2020年，新西兰出口了1.65万吨蜂蜜，总额达到3.333亿美元；中国出口了12.7万吨，总额达到2.296亿美元；阿根廷出口了7.29万吨，总额达到1.796亿美元。

另外，让我们也来看看2020年其他欧亚经济联盟国家的蜂蜜出口情况：

俄罗斯：出口2300吨蜂蜜，总额达470万美元。

吉尔吉斯斯坦：出口451.5吨，总额达200万美元。

白俄罗斯：出口104.7吨，总额达46万美元。

亚美尼亚：出口了20.8吨，总额达14万美元。

【编译：阿遥】