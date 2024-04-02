赴外旅游人数超千万 哈国旅游业发展如何？

据哈萨克斯坦国家统计局数据，2023年全年，累计有1050万人次的哈萨克斯坦公民赴境外旅行，而同期内在国内旅行的本国公民人数为970万人次。

哈萨克斯坦人境外旅行的主要目的地国家包括：俄罗斯、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、土耳其、阿联酋、中国、埃及和格鲁吉亚。

统计显示，去年哈萨克斯坦境内的旅游景点收益创造了新的记录，达2292亿坚戈，较2022年同比增长12.4%。

其中，阿拉木图市居于首位。素有“南都”之称的苹果之城去年通过旅游业获得的收入达到了741亿坚戈。

首都阿斯塔纳居于第二位，旅游业收益在去年为454亿坚戈。同时，首都面向游客的设施数量同比增长了32.2%，这在将来有望进一步提升首都在旅游业方面的收入。

全国范围内，供游客住宿过夜的各类场所在2023年总计接待住客810万人次。对于哈萨克斯坦而言，这同样是一个相当高的数字。

在这些场所接待的住客当中，有110万人次为外国公民。

哪些国家来哈游客数量最多？

统计显示，一年内，哈萨克斯坦接待的外国游客数量增加了15.69万人。

外国来哈游客当中，中国（+5.94万）、印度（+3.25万）、韩国（+1.39万）、德国（+1.09万）、美国（+1.03万）增幅最多。

而来自俄罗斯的游客人数则出现了显著的下降（-6.46万），不过即便如此，来自俄罗斯的游客仍占到了来哈外国游客总数的40%。。

值得一提的是，根据旅游和体育部此前发布的消息，2023年前三季度（1~9月份），哈萨克斯坦接待的外国游客中，来自俄罗斯和中国的人数最多，分别为356 850人和75 131人。

来自土耳其的游客人数在去年前九个月为41 134人，居于第三位。

第四和第五多的游客来源国家是印度(34 757人)和美国(28 160人)。

哈萨克斯坦旅游业的发展情况

据世界旅游及旅行理事会(WTTC)数据，2018~2022年间，受COVID-19大流行影响，旅游业在哈萨克斯坦 GDP 中的份额大幅下降。直到2022年才恢复到3.9%，相当于疫情前的水平。

根据官方消息，哈国旅游业在未来的三年内将吸引至少40亿美元的投资。去年向该领域投入的资金达到了5133亿坚戈，新建旅游设施400多个。

目前，诸如希尔顿、万豪、温德姆、雅高等在内，已有20多家国际知名连锁酒店在哈萨克斯坦开业。

根据哈萨克斯坦2023~2029年旅游业发展理念，至2029年哈国计划将国内游客数量提升至900万，将国外游客数量提升至400万。同时，旅游业专业从业者人数将提高1.6倍，投资总额也将提升两倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】