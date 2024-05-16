哈萨克斯坦外贸额已增至1398亿美元

哈萨克斯坦贸易部副部长海拉特·托列巴耶夫在论坛上致辞时表示，加强中亚地区的贸易联系有助于该地区的经济增长、创造就业机会和提高生活水平。

海拉特·托列巴耶夫指出，哈萨克斯坦在地区贸易中发挥着关键作用，近年来在贸易便利化方面取得了重大进展，这体现在改善海关立法和管理、建立无纸化跨境贸易和可持续贸易等领域的积极变。

贸易程序的简化对外国经济活动的发展具有积极影响。如今，哈萨克斯坦与全球131个国家有贸易往来。2023年，哈萨克斯坦的对外贸易额达到1398亿美元，比上年度（1355亿美元）增长3.2%。

论坛期间还举办了贸易展览，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的40家企业展示了农产品、纺织品、服装和食品。

根据此前报道，2023年的统计显示，哈萨克斯坦同中亚各国之间的商品贸易额达到了77亿美元，并有可能将在未来两年内再翻一番。

自成立以来，中亚贸易论坛已促成了超过 3200 万美元的合同的签署，并接待了来自全球 25 个国家的 10 000 多名政府和商界领袖。

【编译：木合塔尔·木拉提】