安塔利亚外交论坛启幕在即：阿斯塔纳期待释放哪些信号？

140国与40余场活动：全球治理格局将迎新调整？

安塔利亚外交论坛由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安倡议，自2021年起定期举办。该平台逐渐形成围绕重大国际议题展开对话、推动共识的机制。

首届论坛于新冠疫情后举行，正值各国寻求恢复国际合作与交流之际，“数字外交”和“重返亚洲”（Asia Anew）等议题成为焦点。2022年论坛期间，俄罗斯与乌克兰外长在冲突爆发后首次同台会谈，进一步提升了土耳其在国际调解中的地位，也增强了外界对该论坛的信心。

受地震影响，2023年论坛停办。随后在2024年和2025年恢复举办，参与规模和议题范围持续扩大。目前，论坛每年吸引约140个国家代表参与，国际影响力稳步上升。

Фото: iranpress.com

本届论坛以“规划未来，应对不确定性”为主题，预计将举行40余场活动，包括国家元首级别的专题讨论。与会领导人将围绕全球治理体系转型、地区发展等议题展开深入交流。

哈萨克斯坦总统战略研究所国际安全部首席专家穆希特·阿桑巴耶夫指出，本届论坛将重点讨论国际关系中的关键议题：

“正如论坛名称所示，国际议题仍将是核心。历届论坛都会围绕当下最突出的政治经济挑战展开讨论。本届预计将涉及航运安全、难民问题以及能源危机等议题。”

从议程安排来看，论坛将重点关注全球安全、地缘政治风险、经济不稳定、能源安全以及国际合作等方向。期间还将举行巴尔干和平平台第三次会议、加沙局势多方会谈以及突厥国家组织外长非正式会议等。土耳其、巴基斯坦、沙特阿拉伯和埃及四方会谈同样备受关注。

聚焦中亚机遇：气候、通道与投资合作

对哈萨克斯坦而言，提升跨境运输潜力是外交政策的重要目标之一。通过参与多边平台，哈方致力于塑造自身作为可靠合作伙伴的形象。

其中，“中间走廊”项目通过土耳其连接中亚与欧洲，对推动出口多元化具有重要意义。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦等国家均高度重视这一通道的发展，而其推进离不开与包括土耳其在内的各方协调合作。

Фото: Kazinform

穆希特·阿桑巴耶夫认为，加强外交互动是提升通道竞争力的关键：

“突厥国家之间的政治与文化纽带，为突厥国家组织合作提供了基础。这种合作有助于推动区域经济发展。预计本次论坛将讨论突厥国家安全以及投资基金等经济机制。”

政治学家詹多斯·萨尔森别科夫则指出，安塔利亚外交论坛有望成为改善投资环境的重要平台：

“当前，韩国、日本等东亚国家正在积极寻找替代能源来源，对哈萨克斯坦石油表现出浓厚兴趣。如果我们能够在论坛上有效展示能源和物流优势，有望吸引更多投资。”

与此同时，来自巴库政治技术中心的政治学家瓦利·阿利巴耶夫强调，应将气候问题纳入重点议程，尤其是水资源合作：

“气候变化不仅涉及全球变暖，还关系到水资源短缺和粮食安全，甚至影响国家边界与主权问题。当前规则正在发生变化，需要新的合作机制。”

安全与对话：哈萨克斯坦的“中等强国”角色

在外交理念上，哈萨克斯坦与土耳其在推动和平与斡旋方面具有相似立场。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席论坛，不仅体现哈萨克斯坦作为“中等强国”的定位，也为其在国际事务中表达立场提供平台。

Коллаж: Kazinform/ Freepik, nano banana

詹多斯·萨尔森别科夫认为，哈萨克斯坦在国际冲突调解方面具有独特经验：

“哈萨克斯坦始终坚持稳定的外交政策，严格履行国际义务，并积极推动和平倡议。其多次参与斡旋，为国际对话提供平台。”

专家指出，国际协议的签署与共同立场的形成，是推动国际关系发展的重要机制。土耳其方面邀请托卡耶夫总统参会，也体现出对哈萨克斯坦在新国际秩序构建中作用的重视。

“托卡耶夫总统拥有丰富的外交经验，曾在联合国担任高级职务。各国领导人和专家普遍期待听取其对全球局势的判断。”萨尔森别科夫补充道。

Фото: astoriagrande.com

瓦利·阿利巴耶夫同样高度评价哈萨克斯坦的调解角色。他指出，阿斯塔纳在叙利亚问题谈判中的积极作用，以及在乌克兰危机中的立场，都体现出成熟的外交策略。

“哈萨克斯坦并非要向他国传授外交经验，而是为国际社会提供一个有效的对话平台。作为‘软实力’的重要体现，其声音在国际上具有公信力。”

多边平衡：提升区域与全球影响力

近年来，哈萨克斯坦频繁参与国际政治平台。穆希特·阿桑巴耶夫认为，这有助于在全球主要力量之间保持平衡，巩固国家外部稳定。

“通过与俄罗斯、中国、美国及欧盟等多方关系的多元化发展，哈萨克斯坦在交通物流与能源领域吸引了更多投资，并在全球危机中保持了区域安全稳定。”

Фото: Kazinform

专家指出，随着外交活跃度的提升，哈萨克斯坦正逐步成为中亚地区外交的重要推动力量，在国际舞台上的影响力不断增强。

【编译：木合塔尔·木拉提】