安塔利亚外交论坛启幕在即：阿斯塔纳期待释放哪些信号？
（哈萨克国际通讯社讯）第五届安塔利亚外交论坛（ADF-2026）将于今日在土耳其开幕。分析人士预计，这一汇聚全球政要与专家的对话平台将围绕当前地缘政治形势提出新的政策主张。同时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的出席，也被视为推动突厥世界一体化迈向新阶段的重要契机。围绕本届论坛的核心议题与潜在成果，Kazinform记者进行了综合分析。
140国与40余场活动：全球治理格局将迎新调整？
安塔利亚外交论坛由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安倡议，自2021年起定期举办。该平台逐渐形成围绕重大国际议题展开对话、推动共识的机制。
首届论坛于新冠疫情后举行，正值各国寻求恢复国际合作与交流之际，“数字外交”和“重返亚洲”（Asia Anew）等议题成为焦点。2022年论坛期间，俄罗斯与乌克兰外长在冲突爆发后首次同台会谈，进一步提升了土耳其在国际调解中的地位，也增强了外界对该论坛的信心。
受地震影响，2023年论坛停办。随后在2024年和2025年恢复举办，参与规模和议题范围持续扩大。目前，论坛每年吸引约140个国家代表参与，国际影响力稳步上升。
本届论坛以“规划未来，应对不确定性”为主题，预计将举行40余场活动，包括国家元首级别的专题讨论。与会领导人将围绕全球治理体系转型、地区发展等议题展开深入交流。
哈萨克斯坦总统战略研究所国际安全部首席专家穆希特·阿桑巴耶夫指出，本届论坛将重点讨论国际关系中的关键议题：
“正如论坛名称所示，国际议题仍将是核心。历届论坛都会围绕当下最突出的政治经济挑战展开讨论。本届预计将涉及航运安全、难民问题以及能源危机等议题。”
从议程安排来看，论坛将重点关注全球安全、地缘政治风险、经济不稳定、能源安全以及国际合作等方向。期间还将举行巴尔干和平平台第三次会议、加沙局势多方会谈以及突厥国家组织外长非正式会议等。土耳其、巴基斯坦、沙特阿拉伯和埃及四方会谈同样备受关注。
聚焦中亚机遇：气候、通道与投资合作
对哈萨克斯坦而言，提升跨境运输潜力是外交政策的重要目标之一。通过参与多边平台，哈方致力于塑造自身作为可靠合作伙伴的形象。
其中，“中间走廊”项目通过土耳其连接中亚与欧洲，对推动出口多元化具有重要意义。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦等国家均高度重视这一通道的发展，而其推进离不开与包括土耳其在内的各方协调合作。
穆希特·阿桑巴耶夫认为，加强外交互动是提升通道竞争力的关键：
“突厥国家之间的政治与文化纽带，为突厥国家组织合作提供了基础。这种合作有助于推动区域经济发展。预计本次论坛将讨论突厥国家安全以及投资基金等经济机制。”
政治学家詹多斯·萨尔森别科夫则指出，安塔利亚外交论坛有望成为改善投资环境的重要平台：
“当前，韩国、日本等东亚国家正在积极寻找替代能源来源，对哈萨克斯坦石油表现出浓厚兴趣。如果我们能够在论坛上有效展示能源和物流优势，有望吸引更多投资。”
与此同时，来自巴库政治技术中心的政治学家瓦利·阿利巴耶夫强调，应将气候问题纳入重点议程，尤其是水资源合作：
“气候变化不仅涉及全球变暖，还关系到水资源短缺和粮食安全，甚至影响国家边界与主权问题。当前规则正在发生变化，需要新的合作机制。”
安全与对话：哈萨克斯坦的“中等强国”角色
在外交理念上，哈萨克斯坦与土耳其在推动和平与斡旋方面具有相似立场。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席论坛，不仅体现哈萨克斯坦作为“中等强国”的定位，也为其在国际事务中表达立场提供平台。
詹多斯·萨尔森别科夫认为，哈萨克斯坦在国际冲突调解方面具有独特经验：
“哈萨克斯坦始终坚持稳定的外交政策，严格履行国际义务，并积极推动和平倡议。其多次参与斡旋，为国际对话提供平台。”
专家指出，国际协议的签署与共同立场的形成，是推动国际关系发展的重要机制。土耳其方面邀请托卡耶夫总统参会，也体现出对哈萨克斯坦在新国际秩序构建中作用的重视。
“托卡耶夫总统拥有丰富的外交经验，曾在联合国担任高级职务。各国领导人和专家普遍期待听取其对全球局势的判断。”萨尔森别科夫补充道。
瓦利·阿利巴耶夫同样高度评价哈萨克斯坦的调解角色。他指出，阿斯塔纳在叙利亚问题谈判中的积极作用，以及在乌克兰危机中的立场，都体现出成熟的外交策略。
“哈萨克斯坦并非要向他国传授外交经验，而是为国际社会提供一个有效的对话平台。作为‘软实力’的重要体现，其声音在国际上具有公信力。”
多边平衡：提升区域与全球影响力
近年来，哈萨克斯坦频繁参与国际政治平台。穆希特·阿桑巴耶夫认为，这有助于在全球主要力量之间保持平衡，巩固国家外部稳定。
“通过与俄罗斯、中国、美国及欧盟等多方关系的多元化发展，哈萨克斯坦在交通物流与能源领域吸引了更多投资，并在全球危机中保持了区域安全稳定。”
专家指出，随着外交活跃度的提升，哈萨克斯坦正逐步成为中亚地区外交的重要推动力量，在国际舞台上的影响力不断增强。
【编译：木合塔尔·木拉提】