阿斯塔纳国际金融中心同Waves区块连平台签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）消息，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛框架下，阿斯塔纳国际金融中心同Waves区块连平台签署合作和战略伙伴关系备忘录。

据了解，合作伙伴关系的主要目的是通过新的区块连平台，形成先进的金融技术生态系统。

AIFC数字技术主任阿赛勒·吉恩巴耶娃说："AIFC通过与Waves平台合作，为哈萨克斯坦初创企业提供在新技术层面上开发项目的独特机会，从而促进哈萨克斯坦区块链技术的推广。AIFC与这些快速发展的公司和区块连领域的领先企业合作，将AIFC在金融服务行业创新发展和培训专业人才提供巨大的优势。"

Waves区块连平台创始人兼首席执行官亚历山大·伊瓦诺夫说："我们相信，我们的合作关系将为哈萨克斯坦带来区块链技术领域最先进的实践，并将把AIFC变成世界上最具创新性发展中心之一。 由于我们在合作框架中积累的经验，我们将分享最佳的解决方案，并广泛传播这一领域技术和知识。这将对独联体整个区块链生态系统的发展产生积极影响。"

双方还将对金融和区块链技术领域的初创公司提供支持，允许他们利用Waves平台的区块链解决方案，并吸引外资初创企业加入AIFC促进项目平台，共同举办培训活动。

【编译：小穆】