职业拳击：哈纳特·斯拉木成功卫冕WBO国际金腰带

哈通社/努尔苏丹/10月27日 —— 据哈通社体育网报道，哈萨克斯坦职业拳手哈纳特·斯拉木（26-0-0，21KO）26日晚在阿拉木图举行第27场职业比赛，并成功卫冕自己的国际拳王头衔。

消息称，哈纳特在比赛中对阵世界排名第24位的纳米比亚拳手沃尔特·卡通多瓦（18-1-0,17KO）。

两名拳手在10回合的比赛中展开了激烈对决。前5回合，哈纳特表现积极，向对手有效部位打中了重拳。第五回合最后一分钟，哈纳特一记右手重拳打中对手下巴，卡通多瓦击倒在地。但是，非洲拳手很快恢复意识，并开始更加注意防守。

最后5回合，哈纳特体力下滑非常明显，尽量避免对手的重拳。最终，两名拳手打满10回合。

根据裁判宣布的结果，3名裁判一致判定哈纳特以97:92/97:92/99:92获胜。

值得一提的是，沃尔特·卡通多瓦目前在中量级世界排名中位居第24位，并在WBO中量级排名中位居第10位。2018年，卡通多瓦与德米特里斯·安德雷德（28-0-0,17KO）争夺中量级WBO世界拳王头衔，最终迎来职业生涯首场失利。

据悉，经过近2年的修养，哈纳特·斯拉木7月6日正式伤愈复出。在阿拉木图举行的比赛中，哈纳特仅用14秒击倒多米尼加拳手胡里奥·德·杰苏斯（27-1-0,24KO），获得中量级WBO国际拳王金腰带。

【编译：小穆】