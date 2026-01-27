叶尔塔耶夫被任命为劳动和社会保障部部长

消息称，国家元首哈斯穆－卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，正式任命阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫担任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部部长。

原劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃已离任。根据总统令，斯维特拉娜·扎克珀娃被解除哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部部长职务。

阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫个人简历：

阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫，1977年出生于阿克托别市。先后毕业于朱巴诺夫阿克托别国立大学、阿克托别管理、商业和法律学院。

1997年 任阿克托别州穆哈了札尔县政府科员；

2000—2014年 供职于银行系统；

2014年 任哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部贸易委员会首席专家；

2014—2021年 任哈萨克斯坦共和国国民经济部首席专家、处长、司长助理、司长；

2021—2022年 任哈萨克斯坦共和国总统办公厅安全会议分析处处长；

2022—2023年 任哈萨克斯坦共和国总理办公室、政府办公厅经济处处长；

2023年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部移民委员会主席；

2024年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部副部长。

【编译：阿遥】