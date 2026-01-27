16:41, 27 一月 2026 | GMT +5
叶尔塔耶夫被任命为劳动和社会保障部部长
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部部长。
消息称，国家元首哈斯穆－卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，正式任命阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫担任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部部长。
原劳动和社会保障部部长斯维特拉娜·扎克珀娃已离任。根据总统令，斯维特拉娜·扎克珀娃被解除哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部部长职务。
阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫个人简历：
阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫，1977年出生于阿克托别市。先后毕业于朱巴诺夫阿克托别国立大学、阿克托别管理、商业和法律学院。
1997年 任阿克托别州穆哈了札尔县政府科员；
2000—2014年 供职于银行系统；
2014年 任哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部贸易委员会首席专家；
2014—2021年 任哈萨克斯坦共和国国民经济部首席专家、处长、司长助理、司长；
2021—2022年 任哈萨克斯坦共和国总统办公厅安全会议分析处处长；
2022—2023年 任哈萨克斯坦共和国总理办公室、政府办公厅经济处处长；
2023年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部移民委员会主席；
2024年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部副部长。
【编译：阿遥】