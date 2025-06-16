为何哈萨克斯坦首批两座核电站交由俄罗斯和中国公司承建？——原子能署回应

该机构专家表示：

- 从技术参数看，所有反应堆的设计使用寿命均为60年。然而，韩国APR1000和法国EPR1200反应堆缺乏实际运行经验。相比之下，俄罗斯VVER-1200、中国HPR1000和韩国APR1400技术均有实际应用案例。

俄罗斯、中国和法国参与核燃料循环全过程，而韩国在该领域参与度较低。此外，俄罗斯和中国愿意探讨在哈萨克斯坦本地化核燃料循环部分环节的可能性。

机构指出，俄罗斯和中国在海外建设超过20座反应堆，而法国和韩国目前仅各建设两座：韩国在本土建设APR1400、在捷克建设APR1000；法国在英国建设EPR1600。

此外，俄罗斯和中国在国际合作项目中积累了丰富经验，能够有效整合不同制造商的设备，优化项目实施。

原子能署强调：

- 目前，只有俄罗斯和中国能够独立提供从融资、核燃料循环隔离、人员培训，到设计、建设、运行及废核燃料处理的全套服务。

根据此前报道，哈萨克斯坦原子能署完成了首座核电站项目中牵头财团方的遴选工作。在公开透明、竞争性的对话框架内，哈萨克斯坦与全球领先的反应堆技术制造商展开谈判，并组织了相关企业生产设施的现场考察。根据评估结果，俄罗斯国家原子能公司被认为提供了最具优化性与可行性的建设方案。中核集团排名第二，法国电力集团和韩国水电与核电公司并列第三。由此，Rosatom正式被确定为哈萨克斯坦首座核电站建设项目国际财团的牵头方。

【编译：木合塔尔·木拉提】