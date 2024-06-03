别克帖诺夫访问白俄罗斯 出席欧亚政府间理事会会议

在访问期间，别克帖诺夫与白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科会晤，共同探讨落实两国元首重要共识的进展。双方就加强经贸、工业、农工综合体、数字化以及文化人文等领域的合作进行了深入讨论。

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去年，哈萨克斯坦与白俄罗斯双边贸易额达到9.12亿美元。为了使贸易流动多样化并扩大供应商品范围，哈萨克斯坦准备增加价值约2.65亿美元的105种商品的出口。

农业机械制造业成为两国双边合作的重要方向。目前，双方已实施了11个拖拉机、联合收割机及其他农机具组装项目，总投资超过2亿美元，创造了1.6万个工作岗位。双方确认将继续开展多方面工作，确保哈白两国伙伴关系取得长足发展。

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别克帖诺夫还参观了2024年白俄罗斯农业国际展览会，并在欧亚经济联盟粮食安全会议上发表讲话。会议由俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆等国政府首脑以及亚美尼亚副总理和欧亚经济委员会主席出席。

别克帖诺夫在讲话中强调，为民众提供优质安全的食品始终是政府的首要任务之一。哈萨克斯坦作为中亚地区主要的粮食和面粉生产国，充分利用其农业潜力助力全球粮食安全。哈萨克斯坦跻身世界粮食出口国25强，其农产品出口到全球80个国家，包括中亚国家和欧亚经济联盟成员国。在过去五年中，哈萨克斯坦的农产品出口额翻了一番，达到54亿美元。

-哈萨克斯坦政府始终将农工业综合体列为国家发展战略的优先事项之一。托卡耶夫总统要求政府推动农业向深加工转型，以满足国内需求并持续扩大出口。哈萨克斯坦计划到2026年将农产品出口额再翻一番。在此背景下，出口结构正在积极调整，优先出口深加工产品。哈萨克斯坦希望与外国投资者联合实施本土化农产品深加工项目。-别克帖诺夫指出。

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别克帖诺夫强调，欧亚经济联盟成员国拥有满足约6亿人粮食需求的潜力。为此，有必要在国家层面协调粮食供应，考虑到所有成员国的需求和利益。

-建立紧密的合作关系，生产符合国际先进标准的、有竞争力的、环保的出口型产品是优先事项之一。开发新的中亚物流线路和提升现有通往中国的线路的运输能力，将会使这一方向前景更加广阔。-别克帖诺夫说。

别克帖诺夫还提到全球变暖、洪水和干旱等季节性风险的评估，提出了解决因物流和储存造成的农产品损失问题的必要措施，以及加强农业食品系统可持续性的措施。他还强调了发展现代农业科学和在农工综合体中积极引入创新的重要性。

【编译：阿遥】