20:20, 01 七月份 2025 | GMT +5
突厥文化国际组织代表团访问阿克套 聚焦文化遗产保护
（哈萨克国际通讯社讯）作为2025年“突厥世界文化之都”的阿克套市，日前迎来了由突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长苏丹·拉耶夫率领的访问团。访问团一行在访问期间参观了曼格斯套州的多处历史文化遗迹与自然景观。
访问首站，贵宾们参观了被哈萨克民族视为圣地的卡拉曼阿塔地下清真寺，并瞻仰了古代陵墓及周边的历史墓地。
拉耶夫特别关注了乌古斯—钦察时代墓碑上保存完好的符号与图案。他指出，保护这些珍贵的文化遗产并将其传承给年轻一代，是整个突厥世界肩负的共同责任。
随后，代表团前往以自然风光秀美著称的额布克提峡谷继续参观行程。
在此前举办的“草原回响：祖先艺术”国际手工艺节上，来自各突厥国家的设计师和模特也在额布克提峡谷进行了拍摄。他们通过时尚与艺术语言，展示了曼格斯套地区丰富的历史与文化风貌。
访问团表示，组织将启动一系列具体项目和联合倡议，致力于在国际层面推广和宣传这些宝贵的文化遗产。
据此前报道，来自11个国家的工匠齐聚哈萨克斯坦阿克套市，共同创作了一件以羊毛为材的塔克麦（Tekemet）毡毯艺术作品，为“阿克套——突厥世界文化之都”主题年活动献礼。
【编译：阿遥】