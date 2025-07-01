突厥文化国际组织代表团访问阿克套 聚焦文化遗产保护

访问首站，贵宾们参观了被哈萨克民族视为圣地的卡拉曼阿塔地下清真寺，并瞻仰了古代陵墓及周边的历史墓地。

Фото: gov.kz

拉耶夫特别关注了乌古斯—钦察时代墓碑上保存完好的符号与图案。他指出，保护这些珍贵的文化遗产并将其传承给年轻一代，是整个突厥世界肩负的共同责任。

随后，代表团前往以自然风光秀美著称的额布克提峡谷继续参观行程。

在此前举办的“草原回响：祖先艺术”国际手工艺节上，来自各突厥国家的设计师和模特也在额布克提峡谷进行了拍摄。他们通过时尚与艺术语言，展示了曼格斯套地区丰富的历史与文化风貌。

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访问团表示，组织将启动一系列具体项目和联合倡议，致力于在国际层面推广和宣传这些宝贵的文化遗产。

据此前报道，来自11个国家的工匠齐聚哈萨克斯坦阿克套市，共同创作了一件以羊毛为材的塔克麦（Tekemet）毡毯艺术作品，为“阿克套——突厥世界文化之都”主题年活动献礼。

【编译：阿遥】