突厥文化国际组织盛赞“阿克套——突厥世界文化之都”活动

双方总结了4月5日举行的“阿克套——突厥世界文化之都”国际文化活动开幕式，并就年内的后续文化活动规划交换了意见。

据州政府新闻办公室消息，双方一致认为，要确保今后的活动既具深度又富内涵。

TÜRKSOY秘书长苏勒坦·拉耶夫在会上高度评价了本次盛会的组织工作。

Фото: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

他说：

- 如此规模宏大、内容丰富、思想深刻的活动前所未有。说实话，我没有预料到会达到这样的水平。在“民族村”中，民众之间的亲密互动、体现出的好客之道和真挚的兄弟情谊，令人深受感动。参与者和艺术家们对此非常满意。

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曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜指出，曼格斯套不仅是文化之地，更是历史与精神传统的交汇之源。

- 正如托卡耶夫总统所言：“加强有着共同历史根脉和延续传统的各国人民之间的合作，是我们大家的共同责任。”曾经诞生诸如阿布勒和耶西尔、卡沙甘和苏吉尔以及阿比什·克基尔巴耶夫等人物的地方，必然拥有枝繁叶茂、根脉深厚的文化之树。这里是精神的源泉，是文化的摇篮。“阿克套——突厥世界文化之都”活动吸引了近10万人参与，充分展现了曼格斯套的文化潜力。我们有信心圆满完成年内各项预定活动。- 他说。

据了解，哈萨克斯坦总统此前已就阿克套被授予“突厥世界文化之都”称号致以祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】