哈萨克斯坦文化日在多哈圆满落幕

哈萨克斯坦文化和信息部表示，此次文化日活动受到参观者的积极关注，不仅展示了哈萨克民族文化的独特魅力，也为两国之间的文化交流与对话注入了新的动力。

Фото: МКИ РК

文化日的主要活动在卡塔尔文化历史中心 Darb Al Saai 举行。活动现场集中展出了哈萨克斯坦装饰应用艺术作品、融合民族元素的现代设计作品，以及来自 萨克斯坦国立博物馆的专题展览，吸引了大量观众驻足参观。

活动的重要组成部分还包括民族传统与体育项目展示，如传统射箭技艺、猎鹰文化以及使用哈萨克猎犬——塔孜犬进行的传统狩猎演示。这些内容使海外观众得以近距离感受游牧文明的文化内涵与历史传承。

Фото: МКИ РК

此外，哈萨克斯坦艺术团体的音乐演出为活动营造了独特的艺术氛围。声乐组合Mezzo与民族民俗乐团Zhoshy登台演出，将世界经典音乐与民族音乐遗产相融合，获得现场观众的热烈反响。

哈萨克斯坦文化和信息部指出，在卡塔尔举办文化日活动，不仅进一步巩固了两国之间的文化合作基础，也为哈萨克斯坦国家艺术在海外推广开辟了新的空间。作为交流的延续，卡塔尔文化日活动将以对等形式在哈萨克斯坦举行。

【编译：达娜】