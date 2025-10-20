朱曼哈林访问纽约证券交易所 探讨哈企赴美上市可能性

在交流中，纽约证券交易所战略运营与企业关系部负责人威尔·古德温介绍了交易所的运作模式及主要业务方向，并详细解答了关于哈萨克斯坦政府债券在美资本市场发行的可能性以及大型国有企业未来在纽约交易所上市的前景等问题。

纽约证券交易所方面还分享了其在组织交易、服务发行人、推动企业资本化和与市场主体互动等领域的经验。

Фото: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

参访行程结束前，代表团实地考察了交易大厅运作，并了解了交易所的运行机制。

值得一提的是，纽约证券交易所（NYSE）是全球规模最大、历史最悠久的证券交易场所之一，被视为美国乃至世界资本市场的标志性机构。交易所位于纽约华尔街，目前隶属于洲际交易所控股公司（Intercontinental Exchange, ICE）。NYSE采用电子系统与传统现场交易相结合的运营模式，为上市企业提供股票、债券及多种金融工具的流通平台。

【编译：达娜】