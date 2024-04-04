文化考古：克孜勒奥尔达州惊现18至20世纪珍贵文献

这次新发现的手稿和图书共有24本，包括18世纪末的伊斯兰教法手稿、艾哈迈德·亚萨维的《大智之书》（1904年和1912年喀山出版）、《通往正道的奥秘》（1909-1910年埃及出版）、《宝藏之钥解析》第六卷（1898年出版）、《宝藏之钥》、《苏菲行者阿亚拉》和《爱情之光》（塔什干出版）等。所有这些作品都已移交国家古代手稿和珍本图书中心收藏。

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此外，研究人员还收集到了一部喀山版的《Haftīk sharīf》，以及塔什干发行的《诗集》、《伊斯兰教法学》和《语言之助》等图书。

-这些珍贵的作品都保存在居民家中，有的放在箱子里，有的放在阁楼上。它们保存状况不佳，需要修复。目前，图书保护与修复实验室正在对这些文献进行消毒处理。之后，我们将开始修复工作并制作副本。-国家古代手稿和珍本图书中心科研部主任卡姆夏特·帕仁别科娃介绍道。

此次考察期间，专家组还参观了当地的图书馆、博物馆和档案馆。研究人员将继续搜寻保存在私人手中的民族文化遗产。

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【编译：阿遥】