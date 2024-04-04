09:14, 04 四月 2024 | GMT +6
文化考古：克孜勒奥尔达州惊现18至20世纪珍贵文献
（哈萨克国际通讯社讯）近日，哈萨克斯坦国家古代手稿和珍本图书中心的研究人员在克孜勒奥尔达州进行考察，发现了一批珍贵的手稿和稀有书籍，其年代跨越18至20世纪。
这次新发现的手稿和图书共有24本，包括18世纪末的伊斯兰教法手稿、艾哈迈德·亚萨维的《大智之书》（1904年和1912年喀山出版）、《通往正道的奥秘》（1909-1910年埃及出版）、《宝藏之钥解析》第六卷（1898年出版）、《宝藏之钥》、《苏菲行者阿亚拉》和《爱情之光》（塔什干出版）等。所有这些作品都已移交国家古代手稿和珍本图书中心收藏。
此外，研究人员还收集到了一部喀山版的《Haftīk sharīf》，以及塔什干发行的《诗集》、《伊斯兰教法学》和《语言之助》等图书。
-这些珍贵的作品都保存在居民家中，有的放在箱子里，有的放在阁楼上。它们保存状况不佳，需要修复。目前，图书保护与修复实验室正在对这些文献进行消毒处理。之后，我们将开始修复工作并制作副本。-国家古代手稿和珍本图书中心科研部主任卡姆夏特·帕仁别科娃介绍道。
此次考察期间，专家组还参观了当地的图书馆、博物馆和档案馆。研究人员将继续搜寻保存在私人手中的民族文化遗产。
【编译：阿遥】