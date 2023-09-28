哈萨克文学巨匠陨落印度：纪念沃拉尔罕·博凯诞辰80周年

阿勒别克·阿斯卡尔：他是首位将新闻与纯文学相融合的作家

-沃拉尔罕·博凯是如今国内阅读量最高的作家之一，而他也是首位将新闻与文学紧密相联的作家。初期，有人对此提出异议，但若我们仔细观察，会发现许多著名作家，如海明威，他们的作品中都有新闻的痕迹。沃拉尔罕在文学舞台上崭露头角时，所有人都试图效仿他的成功，但模仿和超越他却是不可能的，因为他的写作风格独树一帜。

作为比较，让我来谈谈另一位作家钦吉斯·艾特玛托夫。当他34岁时，因其中篇小说而获得了列宁文学奖，之前几乎无人知晓他，突然之间荣誉满载。我记得那时诗人尼古拉·吉洪诺夫曾问：“这个年轻人是否能够背负如此沉重的荣誉？”在当时，列宁文学奖的含金量可以媲美如今的诺贝尔奖。但年轻的艾特玛托夫顶住了巨大的压力，继续创作出更多杰出的作品，因此他三次获得了苏联最高文学奖。

而沃拉尔罕·博凯的中篇小说《你在哪，我的小马驹》充满了浪漫主义氛围，为哈萨克文学注入了新的活力。我还记得，当时有一位文学大佬感慨地说：“如果我们像沃拉尔罕·博凯一样出生在人间天堂——卡屯-卡拉盖，我们或许也能成就伟业。” 而沃拉尔罕后来又创作了关于沙漠的作品。他的每一部作品都与时俱进，就像艾特玛托夫一样。就拿他生前写的最后一部作品《Atau kere》来说，他在其中达到了完全不同的高度。

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1993年，当沃拉尔罕·博凯去世时，我正在总统府工作。他告诉我：“今年夏天我将年满50岁，应该庆祝一下。庆祝的事情由你来策划吧，我会前往土耳其。”但不幸的是，准备前往土耳其的沃拉尔罕却临时改变计划，前往了印度。当时的新闻部长阿勒腾别克·萨尔山拜吾勒对我说：“我告诉沃拉尔罕我们的一个文化代表团即将前往印度，他表现出浓厚的兴趣。他说他之前已经去过土耳其，但从未见过印度，所以他向我表达了他的意愿。我没有反对。”谁能想到他的生命之旅会在印度戛然而止？

阿斯卡尔·阿勒泰：他告诉我，从今以后，你不再是阿勒普斯巴耶夫，而是阿斯卡尔·阿勒泰

-我的姓氏原本是阿勒普斯巴耶夫。起初，我在自己的作品中以阿斯卡尔·阿勒普斯巴耶夫署名。有一次，沃拉尔罕在《哈萨克文学报》全文发表了我的散文《阿嘎加依，阿勒泰》。他总是第一个来到办公室，我们在同一楼层办公。我们的办公室门总是敞开的。那天，我听到沃拉尔罕路过我们办公室时突然停下了脚步。我赶紧站起来向他打招呼。“阿斯卡尔，你过来一下，”他说。然后继续说：“你的这篇散文我读了两遍，写得非常好！对于国内哈萨克人的历史，我们都有一些了解，但没想到你对中国哈萨克人的命运如此熟悉。”我回答说：“我父亲曾在那里工作。虽然我出生在哈萨克斯坦，但我一直特别关注那里的情况，还查阅了大量的历史资料。”沃拉尔罕激动地对我说：“从现在开始，你将成为阿斯卡尔·阿勒泰，而不再是以前的阿勒普斯巴耶夫。”从那时起，我就改了名字。

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我相信，如果沃拉尔罕·博凯还在世，他必定会创作出更多具有历史意义文学佳作。

努尔托热·朱苏普：通过漫长的谈判，我们将他的遗体带回了阿拉木图

-1993年，沃拉尔罕·博凯因突发心脏病在印度去世，享年49岁。那时，我也在同一个代表团中，而沃拉尔罕担任代表团团长，成员包括众多作家和知名媒体人。

我们从阿拉木图飞往奇姆肯特，然后再驱车前往塔什干。我们在那里停留了一天。那时，全球局势不太平静，卢布正在快速贬值。我们被告知必须用美元支付住宿费。沃拉尔罕特别生气地对店员说：“我们连一美元都不会付给你。”后来，不知怎么的，他与酒店达成了协议。

在印度，我们受到了高级别接待。无论走到哪里，都有警察护卫。沃拉尔罕·博凯作为国家代表团团长，表现得如一位真正的爱国者。每次会谈，他都会用深刻的见解谈古论今。当时印度是一个贫困人口众多的国家，数十亿人生活条件极差。对于哈萨克斯坦来说，那个时候正处于经济萧条之中，市场经济刚刚起步。有一次，当我们在印度街头漫步时，沃拉尔罕对我说：“与印度人相比，可以说我们哈萨克人生活在皇宫里。”

他还说：“随着乡村大片消沉，当地人民，首先是哈萨克人，生活状况迅速恶化。我们不能以损害自己人民利益的方式，让外来人过上好日子。等我回国，我要亲自与总理谢尔盖·捷列先科会面，把我的这些想法提出来。” 有一次，他对我们说：“有关我的回忆，应该由你们来写。” 谁能想到他会如此突然地离世呢？

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我们准备将他的遗体带回国内，但当地人却不同意，说：“请将他的遗体留在印度吧。””这是不可能的。毕竟他是哈萨克斯坦代表团团长，是我们文学巨匠。我们怎么能把他的遗体留在这里呢？“我们说。哈萨克斯坦还没有在印度设立使馆。于是，我们直接联系了国内官员，通报了相关情况。通过漫长的谈判，我们终于将沃拉尔罕的遗体带回了阿拉木图……

【编译：阿遥】