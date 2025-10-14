守护文化基因：哈萨克斯坦民族和睦大会的作用与民族文化发展的新前景

今年是哈萨克斯坦民族和睦大会成立三十周年，这一里程碑不仅是纪念活动的契机，更是总结和思考国家在巩固民族间和谐方面取得成就的重要时刻。

在全球化进程加快、文化认同与民族特性维护日益重要的当下，大会以融合传统与现代民族文化管理方式的独特模式，展现出自身的社会意义和现实价值。

这一主题在9月底于阿斯塔纳“友谊之家”举行的全国科学实践会议——《哈萨克斯坦民族和睦大会30周年：民族间宽容模式的经验与未来发展》中得到深入探讨。会议汇聚了政府机构代表、大会成员以及国内外专家学者，成为总结工作成果、规划未来方向的重要对话平台。

政府代表在发言中指出，民族政策的未来取决于科学研究基础的完善与社会互动形式的创新，而哈萨克斯坦民族和睦大会无疑在这一进程中扮演着关键角色。

Фото: Ақорда

大会——国家文化基因的守护者

哈萨克斯坦民族和睦大会成立于1995年，旨在巩固民族间和谐与团结，确保全国各民族平等共处。

如今，哈萨克斯坦境内生活着130多个民族和族群，他们在相互尊重与友好氛围中共同维护语言、文化与传统。

大会不仅是民族文化协会表达利益的平台，更是推动各族群参与国家决策进程的开放性对话空间。大会代表在马吉利斯（议会下院）中履职，各地“友谊之家”则成为促进文化外交和民族间理解合作的重要枢纽。

三十年来，哈萨克斯坦民族和睦大会已被公认为维护社会和谐与国家文化基因的重要社会机构。在全球化与人口流动加剧的背景下，大会通过系统支持民族语言与文化的传承，为巩固国内稳定与塑造统一的“哈萨克斯坦公民认同”作出了积极贡献。

Фото: Ақорда

面向未来的现代化转型

在成立三十周年之际，大会展现出与时俱进的创新活力。仅今年便组织了两千多场活动，推出“包容性大会”“50位青年领袖”“民族认知·大会”等项目，并积极与联合国教科文组织、欧洲委员会等国际机构合作，推动青年交流与文化互鉴。这些举措表明大会正坚定地朝着更新与开放方向迈进，引领年轻一代在和平、团结与责任的价值体系中成长。

如今，哈萨克斯坦民族和睦大会不仅是维护民族关系和谐的机制，更是国际社会认可的“哈萨克斯坦式宽容”模式的生动体现。其最大成就在于构建起坚实的公民团结基础，使多民族多文化成为推动国家发展的力量源泉。

哈萨克斯坦已经建立起保障稳定、避免民族关系政治化、促进互尊与对话文化的法律、体制与社会机制体系。

Фото: ШҚО әкімдігінен

传承与发展：民族文化的延续

哈萨克斯坦文化和信息部长艾达·巴拉耶娃多次强调，维护文化基因不仅是国家机构的职责，更是全社会的共同使命。

“哈萨克斯坦民族和睦模式的生命力已被时间证明。然而，我们也面临新的挑战——如何在保持传统延续性的同时，为后代赋予新的意义。民族文化是凝聚我们的根基，是国家独特性的灵魂所在。”她指出。

在此背景下，文化与民族政策将继续以保护国家认同、尊重传统及保障各族群和谐共处为核心原则。

新阶段与制度重点

大会三十周年不仅是回顾历史的节点，更是开启新征程的重要起点。哈萨克斯坦正在形成以尊重民族文化与历史遗产为基础的国家理念，而大会与文化和信息部在这一进程中发挥着重要作用。

近年来，大会愈加重视文化教育领域的项目建设，如“哈萨克斯坦民族语言节”“民族团结日”“我的哈萨克斯坦”青年计划以及各类民族文化论坛，这些活动不断强化社会理解，证明了文化多样性是国家团结而非分裂的力量。

Фото: Астана әкімдігі

教育与公民意识建设

专家认为，大会三十周年系列活动明确了哈萨克斯坦民族政策的未来方向，包括加强科研潜力、鼓励青年参与及保护构成国家认同核心的文化基因。这不仅是政府的任务，更是全体公民的共同使命，其成果将直接影响国家的和谐与稳定。

当前，启蒙教育工作成为重点。“民族政治素养”与“民族新闻学”课程的推行、大学设立大会讲席、纪录片与出版物的推出，都是促进对文化多样性的尊重和培育社会责任感的重要举措。

大会作为社会现象

从社会资本角度看，哈萨克斯坦民族和睦大会整合了全国五千多个机构，凝聚了数万名积极参与志愿、慈善和文化项目的公民。仅过去一年，大会推动实施的公益项目金额就达数亿坚戈，充分体现了这一社会机构的活力与现实价值。

大会三十年的发展历程，见证了民族间信任与合作文化已成为哈萨克斯坦社会的内在特质，也证明了真正的团结不是命令式的，而是基于共同价值、开放对话与相互尊重的自然成果。

Фото: ortcom.kz

面向公正未来

当前，哈萨克斯坦正推进大规模改革，建设“公正的哈萨克斯坦”。在这一进程中，民族和睦大会在巩固社会团结方面的作用愈发凸显。其战略目标是发展民间外交、深化国际合作，并打造融合21世纪民族政策实践的现代化分析与数字平台。

可以说，哈萨克斯坦民族和睦大会不仅是总统直属机构，更是一种充满生命力的社会体系，承担着维护社会平衡、增强信任、促进国家持续发展的重要使命。

【编译：木合塔尔·木拉提】