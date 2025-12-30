在突厥-蒙古民族使用的十二生肖纪年中，马年与冲突、持续运动相关。传说中虽有“马年多战乱”之说，但历史上马年往往无灾丰收、繁荣昌盛。

哈萨克斯坦境内是马最早被驯化的地方。考古研究表明，北部哈萨克斯坦的博泰文化（公元前3700-3100年）首次驯化马匹，这被视为人类历史上的革命性事件。凭借马，游牧民族征服广阔距离，获得军事优势。古萨克人、匈奴、突厥人和成吉思汗帝国均依赖马匹征服欧亚大陆。

哈萨克汗国建立（1465年）也与以马匹养殖为基础的游牧生活密切相关。马是交通工具、食物来源（马肉、马奶酒）和战争武器。

传说中马年“多战乱”，如成吉思汗于1222-1223年（马年）开启了欧亚大陆的征服之路。但总体而言，马年往往丰收无灾、牲畜繁衍、民众喜庆。

在哈萨克民间信仰中，马年象征更新与活力。即使不完全对应马年，这一时期也发生诸多历史事件。例如，二战最艰难阶段（1942年，马年）与马年重合。1990年马年则开启哈萨克斯坦主权宣言进程，迈出独立关键步伐。

Фото: pixabay.com

哈萨克民族传统信念认为，马年多为无灾、牲畜兴旺、带来福祉的舒适年。这一观念源于古突厥-蒙古生肖纪年，马年与运动、更新和富足相关。尽管传说有“蛇年迁徙、马年战乱、兔年聚会”之说，但从畜牧角度，马年对牲畜有利、灾祸少。

纵观历史，这一信念有据可循：马年常对应诸多积极变革和发展阶段。1990年10月25日，哈萨克苏维埃社会主义共和国最高苏维埃通过《哈萨克斯坦国家主权宣言》，这是通往独立的重要一步。该宣言奠定国家政治法律基础，一年后实现完全独立。这并非灾祸，而是民族复兴的开端。

2002年，阿斯塔纳建成“巴伊铁列克”纪念综合体，成为首都象征。该年国家经济强劲增长、首都快速发展，还签署与乌兹别克斯坦边界的划界协议等重要外交事件。

2014年，哈萨克斯坦经济稳定增长、国际声誉提升。加入欧亚经济联盟进程推进，举办多项全球峰会。该年无灾无危机，而是发展年份之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】