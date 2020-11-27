哈卫生部长会见WHO、UNICEF、GAVI和A4HP组织代表

哈通社/努尔苏丹/11月27日--据哈萨克斯坦卫生部新闻处消息，11月26日，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔与国际组织和非政府组织代表举行了在线会议。与会者了解了哈萨克斯坦医疗体系的现状，并讨论了有希望进一步合作的领域。

该活动议程包括COVID-19疫苗接种和预防传染病的传播，其中包括发展初级卫生保健，为艾滋病患者提供医疗服务，以及为外来移民提供医疗服务等问题。

世卫组织驻哈萨克斯坦代表罗琳·克拉伦沃尔、特别初级保健计划主任苏拉亚·达利尔、联合国儿童基金会欧洲及中亚区域卫生顾问巴希尔·罗德里格斯、全球疫苗和免疫联盟（GAVI）顾问卡米拉·贝雷塔和卡罗琳·斯塔菲尔·旺吉，以及健康促进联盟（A4HP）顾问乔安娜·科赫出席了此次活动。

哈卫生部长指出：“目前，哈卫生部与国际组织和非政府组织的合作特点是稳定和高度兴趣深化。我们认为，组织之间的互动潜力还没有得到充分利用。我们准备朝着这个方向加强我们的工作，并共同确定对双方都有利的有潜力的领域。”

他强调，冠状病毒大流行是对突厥语国家合作委员会之间团结和力量的考验。它展示了国际合作、协作与支持在抗击冠状病毒感染中的关键重要性。

“自流行病爆发以来，我们一直保持密切联系、交流信息、协调共同行动，并提供互助。我要借此机会感谢世界卫生组织、联合国儿童基金会和其他在抗击COVID-19斗争中向哈萨克斯坦人民提供人道主义和实际援助的人，以及非政府组织解决这些问题时提供的支持和协助。”卫生部负责人说道。

世卫组织初级卫生保健计划主任苏拉亚·达利尔高度赞赏哈萨克斯坦在解决初级卫生保健问题中的主导作用，并指出了接种COVID-19疫苗的重要性。

作为讨论的结果，与会者就持续互动和交换意见、确定联合计划并每年总结伙伴关系成果和开展联合活动等问题作出了联合决定。

【编译：阿拉依】



