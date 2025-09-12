中文
    09:12, 12 9月 2025

    萨仁图雅：我对哈萨克斯坦始终怀有美好的回忆

    哈萨克国际通讯社讯）蒙古国功勋演员、《丝路之星》大赛评委萨仁图雅表示，她相信这场比赛将被许多国家转播。

    Қашан да қазақ халқына ризашылығымды ұмытпаймын - Моңғолияның халық әртісі Сарантуя
    Фото: видеодан алынған скрин

    —这次我是以《丝路之星》国际项目评委的身份来到这里。1993年，我曾参加在阿拉木图举办的《亚洲之声》大赛，并在来自22个国家的选手中脱颖而出，赢得头奖。那次胜利为我日后的职业生涯奠定了坚实基础。正因如此，我对哈萨克斯坦始终怀有美好的回忆。-这位蒙古艺术家在丝绸之路电视频道《Бүгін.LIVE》节目中说。

    她提到，自己多次在哈萨克斯坦举办个人演唱会。

    —无论身在何处，我都心怀对哈萨克人民和这个国家的感激之情。2012年，我曾来此举办个人演唱会，以表达我的敬意。当时我们在阿拉木图学生宫和阿斯塔纳国会大厅登台演出。上一次来哈萨克斯坦是在2018年，我在阿拉木图“阿勒套”剧院献唱。而今年11月，我可能会再次来举办演唱会。-萨仁图雅说道。

    她还强调，相信《丝路之星》大赛将广泛传播。

    —我非常喜欢这场比赛的氛围。我们与来自中国、格鲁吉亚和亚美尼亚的评委们一起工作。我很高兴看到哈萨克斯坦再次架起了“友谊之桥”。我认为，由丝绸之路电视频道与CCTV联合制作的这档电视节目，将会被多个国家转播。-她补充道。

    萨仁图雅1970年4月20日出生于蒙古国乌兰巴托，是蒙古国女中高音歌唱家，被誉为国内“流行天后”，并获“世纪歌手”和“功勋演员”称号。迄今已发行22张专辑。

     

    文化 娱乐 蒙古国 音乐 丝路之星
