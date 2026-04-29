我国铁路道口交通事故同比下降30% 安全形势仍需持续关注

不过，铁路道口安全问题依然具有现实紧迫性。分析显示，事故主要原因仍是部分驾驶员未遵守交通规则，包括无视禁止信号、抢在列车前通过以及违反交通标志规定等行为。

为进一步提升安全水平，哈萨克斯坦国家铁路公司在全国范围内持续开展综合性预防工作。

据介绍，今年第一季度共开展近300次预防性检查行动，向超过15万名驾驶员普及铁路道口通行规则。自去年起，公司还联合执法部门推动相关法律修订，重点加强铁路安全管理、降低事故发生率并提升交通参与者的守法意识。

与此同时，针对违规行为的处罚力度也已明显加大：

— 在非指定地点穿越铁路线路的，处以3个按月计算指标（АЕК）罚款，重复违规提高至5个АЕК；

— 驱赶牲畜穿越铁路、畜力车辆通行以及在隔离带内放牧的，处以5个АЕК罚款，重复违规提高至10个АЕК；

— 违反铁路道口通行规定的，处以20个АЕК罚款；如造成损害，驾驶员还可能被吊销驾驶证，期限最长达9个月。

铁路部门呼吁广大驾驶员在通过铁路道口时保持高度警惕，严格遵守交通规则。相关负责人提醒，铁路沿线切勿心存侥幸、盲目抢行，稍有不慎可能导致严重后果，甚至危及生命安全。

【编译：木合塔尔·木拉提】