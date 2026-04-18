我国维和部队完成部署准备 将赴联合国戈兰高地任务区执行任务

在国防部维和行动中心“维和者”训练中心，副部长详细了解了军人培训的完整流程。培训内容涵盖战术训练、专业技能训练、医疗培训和语言训练，同时还包括按照国际标准开展的多国环境协同行动训练。

训练过程中，重点强化官兵的责任意识以及与外国维和部队的协同能力。

访问期间，阿斯卡尔·穆斯塔别科夫还考察了训练中心的教学与物资保障条件，了解服务保障体系以及教学组织方式。

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此外，他还观看了维和人员配备的现代化装备，以及即将派遣至联合国任务区人员的保障标准。

在总结访问成果时，副部长对军人培训质量和教学组织水平给予了高度评价。访问最后，以第三支维和分队全体人员列队仪式收尾。

副部长向全体官兵表示感谢，肯定其为履行国际任务所做的准备工作，并强调我国在维护全球安全方面所发挥的重要作用。同时，国防部还向参训人员颁发了纪念性奖励。

联合国戈兰高地脱离接触区观察员部队自1974年开始执行任务。我国自2024年起以独立国家维和分队形式参与该项任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】