13:21, 18 四月 2026 | GMT +5
我国维和部队完成部署准备 将赴联合国戈兰高地任务区执行任务
（哈萨克国际通讯社讯）国防部副部长、少将阿斯卡尔·穆斯塔别科夫在对阿拉木图驻军进行工作访问期间，检查并评估了第三批国家维和分队执行联合国戈兰高地任务的准备情况。
在国防部维和行动中心“维和者”训练中心，副部长详细了解了军人培训的完整流程。培训内容涵盖战术训练、专业技能训练、医疗培训和语言训练，同时还包括按照国际标准开展的多国环境协同行动训练。
训练过程中，重点强化官兵的责任意识以及与外国维和部队的协同能力。
访问期间，阿斯卡尔·穆斯塔别科夫还考察了训练中心的教学与物资保障条件，了解服务保障体系以及教学组织方式。
此外，他还观看了维和人员配备的现代化装备，以及即将派遣至联合国任务区人员的保障标准。
在总结访问成果时，副部长对军人培训质量和教学组织水平给予了高度评价。访问最后，以第三支维和分队全体人员列队仪式收尾。
副部长向全体官兵表示感谢，肯定其为履行国际任务所做的准备工作，并强调我国在维护全球安全方面所发挥的重要作用。同时，国防部还向参训人员颁发了纪念性奖励。
联合国戈兰高地脱离接触区观察员部队自1974年开始执行任务。我国自2024年起以独立国家维和分队形式参与该项任务。
【编译：木合塔尔·木拉提】