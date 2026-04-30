我国居民酒类消费明显下降 人均支出与需求双双走低

（哈萨克国际通讯社讯）最新统计数据显示，我国居民酒类消费呈明显下降趋势。2025年，人均用于购买酒精饮品的支出为6400坚戈，较上一年减少14%。

根据国家统计局数据，过去14年中，酒类消费需求仅有三次出现下降。若考虑通货膨胀因素，酒类实际购买量下降幅度达22%。

从地区来看，全国20个地区中有13个地区酒类消费出现下滑。其中，东哈州和阿斯塔纳市降幅尤为明显：前者人均支出减少5000坚戈，降至1.11万坚戈；后者减少4900坚戈，降至6200坚戈。

与此同时，卡拉干达州成为酒类消费支出最高地区，当地居民在2025年用于酒类的支出同比增长2%，达到1.42万坚戈。相比之下，曼格斯套州酒类消费水平最低，人均支出仅为800坚戈，约为卡拉干达州的十七分之一。

尽管消费出现下降，但从区域比较来看，我国仍是中亚地区酒精消费水平最高的国家。国际统计平台 World Population Review 发布的数据显示，我国人均年纯酒精消费量为5.4升，高于乌兹别克斯坦（2.1升）和吉尔吉斯斯坦（3.9升）。塔吉克斯坦和土库曼斯坦则分别为0.7升和0.3升。

报告指出，中亚整体酒精消费水平相对较低，这在一定程度上与伊斯兰文化影响有关。

从全球范围看，酒精消费最高的国家主要集中在东欧和中欧地区。其中，罗马尼亚以人均17.1升居首，其次为格鲁吉亚（15.5升）和拉脱维亚（14.7升）。摩尔多瓦（14.1升）和捷克（13.7升）也位列前五。

此外，一些国家如沙特阿拉伯、阿富汗和孟加拉国几乎没有相关统计数据。埃及、巴基斯坦、印度尼西亚以及伊朗、叙利亚和科威特等国酒精消费水平极低，人均年消费量仅约0.1升。

业内人士指出，随着健康理念的普及，减少或放弃饮酒正逐渐成为全球趋势。

【编译：木合塔尔·木拉提】