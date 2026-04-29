我国审计人员赴韩学习先进经验 推动国家审计体系发展

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦最高审计院消息，哈萨克斯坦代表团应韩方邀请，于4月6日至17日对首尔进行工作访问。此次专业培训项目由审计与监察培训学院（AITI）和韩国国际协力机构共同组织实施。

为提升机构分析能力，最高审计院中高层管理人员参加了为期两周的短期专业培训。

培训期间，学员系统学习了韩国最高审计机关的发展历程、宪法和法律地位，以及审计工作的本地标准、程序和方法论。

消息称：

— 韩国在公共交通领域开展的绩效审计被单独研究，其结果促使相关审计方式发生转变：重点从单纯记录违规行为转向对建设前技术阶段实施严格监督。

此外，最高审计院专家还深入了解了韩国在财务审计和预算项目绩效评估方面的实践。

Фото: Жоғары аудиторлық палатасы

其中，韩国预算体系的发展路径得到详细解析，即从按科目控制支出逐步转向现代绩效导向预算（Performance-Based Budgeting）。该体系不仅评估资金使用情况，还依据既定KPI对实际成果进行考核。同时，韩国审计人员还重点核查未使用资金结转至下一财政年度的原因、储备资金使用情况，以及在建筑材料价格下降情况下项目成本是否及时下调。

培训还重点关注了韩国在审计领域应用的数字化工具，包括BARON信息分析系统、用于发现财务违规和腐败行为的数字取证（Digital Forensics）方法，以及金融领域网络安全保障措施。

例如，为支持BARON系统运行，韩国设立了专门的数据分析中心，并配备专业IT团队，与审计人员密切协作，根据需求收集、处理并提供审计分析数据。相关数据通过与韩国35个政府机构的53个信息系统集成形成。

最高审计院新闻处指出：

— 本次培训具有双向交流性质。哈方专家介绍了在总统倡议下推进的国家审计体系改革进展，以及现行工作实践、引入的国际标准、数字工具和2026—2030年发展规划。同时，还详细介绍了最高审计院的宪法地位、组织结构、职能权限及其发展历程。

Фото: Жоғары аудиторлық палатасы

培训结束后，最高审计院专家制定了专题行动计划（Action Plan），旨在将韩国先进经验应用于我国国家审计实践。

据了解，与韩国审计与监察委员会的合作仍是哈萨克斯坦最高审计院国际合作的重要方向之一。此次访问成果将用于实际工作中，进一步推动我国国家审计体系发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】