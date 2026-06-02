托卡耶夫总统：我们对阿拉套市项目寄予厚望

总统在讲话中指出，今天的会议主要就阿拉套市建设和发展问题进行讨论。

- 众所周知，两年前我决定建设未来之城——阿拉套。这个项目对我们整个国家具有重要的战略意义。我们将投资建设这座城市，并将其发展成为新的商业和创新中心。-他说。

他强调，在这里生活和工作将为民众，特别是年轻一代，提供充足的机会。

- 因此，阿拉套市建设的基本原则被纳入新宪法。宪法性法案《阿拉套市特殊法律制度》获得通过。在此，我们需要阐述几个重要问题。首先，让我们了解一下迄今为止已完成的工作。此外，还需要探讨一些紧迫的问题和长期的任务。简而言之，我们需要确定未来工作的方向。-总统说。

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国家元首表示，建设阿拉套市的决定在严峻的经济形势背景下做出。

- 但我们认真对待这个问题，没有仓促行事。事实上，可以说阿拉套城项目已经过深入研究和周密计划。-他说。

托卡耶夫总统指出，我们对阿拉套城项目寄予厚望。

- 总的来说，纵观世界经验，正是通过建设这些未来之城，国家发展才能迎来质的飞跃。例如，迪拜、深圳、仁川等众多城市都是公认的成功案例。因此，我们对阿拉套城项目也寄予厚望。首先，必须解决法律、土地和基础设施等问题。在项目实施初期，我们应重点关注一些关键领域。-他说。

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哈萨克斯坦总统表示，阿拉套项目立法工作应迅速高效地推进。这是一项非常重要的战略任务。

- 这样的工作体系将有助于维护法律稳定，防止不当的立法变更，并促进迅速有效的决策。在制定与阿拉套项目相关的监管法规的过程中，必须聘请在构建此类法律体系方面拥有丰富经验的合格外国专家。-他说。

托卡耶夫表示，这项工作不能再拖延。

- 市政府计划在一年内通过所有主要监管法案。城市发展委员会应尽快着手处理此事。这项工作刻不容缓，否则我们将失去投资机会。企业代表也信任我们，因此这项工作不容有失。国际投资者不会等待多年才等到有利条件。一旦出现重大机遇，他们就会迅速做出决定。阿拉套项目的立法工作必须迅速高效地完成。这是一项非常重要的战略任务。-总统说。

据此前报道，国家元首2日赴阿拉木图州进行工作视察，听取了阿拉套市发展规划和建设进展情况汇报。