迪拜WTA 1000赛：热巴金娜因伤抱憾退赛，无缘八强

作为本届赛事的赛会头号种子，热巴金娜在第三轮对阵世界排名第67位的克罗地亚选手安东尼娅·鲁日奇。这是双方职业生涯的首次交锋。

持外卡参赛的鲁日奇在此前的比赛中表现抢眼，首轮便以6:1、5:7、6:2的比分击败了世界排名第25位、2021年美网冠军英国名将艾玛·拉杜卡努。

本场比赛，克罗地亚人开局迅速进入状态，但热巴金娜随后将局分追至3:3平。此后双方互破发球局战成4:4。尽管热巴金娜在场上失误较多，竞技状态并不理想，但她最终还是凭借局末的关键破发以7:5先拔头筹。

第二盘，鲁日奇再次确立3:1的领先优势。这一次她凭借多出一次破发的优势，以6:4扳回一城。进入决胜盘，在鲁日奇以1:0领先时，热巴金娜请求了医疗暂停。在与医疗团队沟通后，热巴金娜最终决定因身体不适放弃后续比赛。

在这场耗时1小时37分钟的对决中，热巴金娜轰出10记Ace球，5个破发点中兑现3个。鲁日奇则有4记Ace球进账，并在13个破发点中完成了4次破发。

鲁日奇晋级八强后，将与世界排名第9的乌克兰选手叶林娜·斯维图丽娜或世界排名第13位的瑞士选手贝琳达·本西奇之间的胜者争夺半决赛席位。

值得一提的是，热巴金娜在去年的迪拜赛中曾闯入半决赛。由于今年未能走得更远，她没能守住去年的积分。

【编译：阿遥】