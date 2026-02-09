WTA更新世界排名 哈萨克斯坦选手重返双打前十

在单打方面，白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡继续位居世界第一，波兰名将伊加·斯维亚特克排名第二，哈萨克斯坦选手叶列娜·热巴金娜位列第三。

哈萨克斯坦“二号女单”尤利娅·普婷塞娃继续排名第70位。

此外，扎丽娜·迪亚斯从第282位降至第290位，吉别克·库拉穆巴耶娃从第387位降至第388位。

在双打方面，比利时选手埃利塞·梅尔滕斯排名第一，捷克选手卡特日娜·西尼亚科娃位居第二，意大利组合贾斯敏·保利尼和萨拉·埃拉尼并列第三。

哈萨克斯坦双打头号选手安娜·丹妮莉娜本期排名从第11位升至第10位，成功重返世界前十。她的个人双打最高排名为第8位，于2025年6月取得。

与此同时，尤利娅·普婷塞娃的双打排名从第102位降至第106位，库兰巴耶娃从第133位降至第137位。

本周，叶列娜·热巴金娜和安娜·丹妮莉娜将参加在卡塔尔多哈举行的WTA1000多哈站比赛。热巴金娜第二轮的对手将于当日确定；在双打赛场，作为赛会4号种子的丹妮莉娜与塞尔维亚选手亚历山德拉·克鲁尼奇将从第二轮比赛打起。

【编译：达娜】