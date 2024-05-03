哈萨克斯坦无等级小麦价格上涨

当前，哈萨克斯坦企业以15万坚戈/每吨的价格出售来自粮仓的优质3等小麦，但这类小麦需求量不大，主要原因在于，首先，哈萨克斯坦面粉加工厂仍然采购俄罗斯小麦用于生产面粉。

其次，粮食加工企业仍然使用廉价的发芽小麦。这类产品主要面向阿富汗市场，他们首先看价格，然后看质量。因此，如果用优质小麦（通常是俄罗斯小麦）制成的最高等级面粉现在的价格为16万坚戈/吨，那么企业仓库中的无等级小麦制成的面粉（即用发芽小麦制成）价格为11万坚戈/吨（235 美元）。哈萨克斯坦面粉的交货价为340美元/吨，交货地点为阿富汗海拉坦站。

去年秋天，哈萨克斯坦无等级小麦（等外小麦）数量估计为400万吨。许多专家担心这些小麦卖不出去。但实际情况并非如此。首先，拥有深加工设施的中国买家很快对等外小麦表现出了兴趣。其次，阿富汗买家积极采购用等外小麦制成便宜面粉。第三，粮食加工企业用等外小麦生产饲料面粉。乌兹别克斯坦也用等外小麦生产饲料面粉。

据统计，从去年秋天到现在（7个月），哈萨克斯坦出口的等外小麦总量为240万吨。最大的买家依次是阿富汗—120万吨，乌兹别克斯坦—70万吨和中国-—50万吨。

专家预计目前哈萨克斯坦的等外小麦库存不到100万吨。这种情况使买家加大了收购力度，出价也更高。上个月，哈萨克斯坦一吨等外小麦的价格上涨了1万坚戈：也就是说，如果3月份价格为6万坚戈，那么现在收购方准备出价7万坚戈，甚至7.5万坚戈。 但许多农民认为很快等外小麦的价格有望上涨到8万坚戈/吨，他们并不急于脱手，想等待更有利的市场条件。

【编译：木合塔尔·木拉提】