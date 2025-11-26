免费无版权图片资源推荐：高品质库存图库一网打尽

顶级免费库存图片网站推荐：

1. Pixabay - https://pixabay.com/

超过580万张高清图片、视频和音频，全部采用CC0许可（完全免费、无需署名）。适合搜索自然景观、人物或抽象主题，支持中文界面。

2. Pexels - https://www.pexels.com/

专业摄影师上传的数百万张免费照片，专注于高质量生活照、旅行和商业场景。所有内容可无限下载，无水印、无限制使用。

3. Unsplash - https://unsplash.com/

精选艺术家作品，风格偏向艺术化和现代感。超过200万张免费图片，许可宽松，完美用于设计、海报或社交媒体。

4. Freepik - https://www.freepik.com/photos

专注照片与矢量图，免费资源丰富（需署名免费版）。可搜索特定主题如“自然”或“科技”，并支持在线编辑工具。

5. StockSnap.io - https://stocksnap.io/

每日更新数千张CC0许可图片，分类清晰（如商业、科技、美食）。下载简单，无需注册。

6. Vecteezy - https://www.vecteezy.com/free-photos

强调矢量与照片结合，免费下载数百万资源。适合平面设计，许可覆盖商业用途。

7. Burst (Shopify) - https://www.shopify.com/stock-photos

电商导向的免费库存库，超过2万张高清图片，专为网站和营销设计。无署名要求，支持商业修改。

8. FreeImages - https://www.freeimages.com

经典老牌平台，提供照片、矢量和图标。免费资源需署名，但覆盖面广。

9. Gratisography - https://gratisography.com/

独特风趣的免费高清图片，每周更新。适合创意项目，风格偏向幽默与艺术。

这些资源均来自权威平台，图片质量高、更新频繁。用户可以直接点击链接搜索关键词（如“nature”或“business”），下载后即可商用。

如果需要特定主题（如科技或旅行），建议从Pixabay或Unsplash入手——它们搜索精准且界面友好。更多细节可访问各站许可页面，确保符合所需的使用场景。

【编译：木合塔尔·木拉提】