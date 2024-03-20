打造“无负债社会” 首都今年将为近万公民提供免费金融知识培训

据阿斯塔纳市政府新闻中心消息，为协助落实哈萨克斯坦总统托卡耶夫在国情咨文《公正的哈萨克斯坦经济方向》中提出的任务，“阿玛纳特”党携手相关国家职能机构，从2023年开始，启动了名为“无负债社会”的专项培训活动。

该项目主要分为六个工作方向：签署合作备忘录以扩大“无负债社会”教育项目、组建设计团队、提高民众的金融知识、规范公民银行贷款和小额信贷的问题债务、就就业和商业问题提供咨询、完善立法。

根据计划，今年将在首都为至少9300名公民提供为期五天的金融知识免费培训课程。该课程将为公民提供学习如何计划收入和支出、偿还贷款和管理风险以及如何将储蓄有效投资于金融工具的机会。

此外，在“无负债社会”项目框架下，将对公民就防范互联网欺诈问题提供咨询援助，并协助办理恢复偿付能力的程序。

所有的培训申请人都将有机会学习撰写商业计划的技能，以创办自己的企业并找到工作。

在该项目的框架内，还将为参与者提供专业的律师咨询服务。

此外，针对性开展的各类宣传和培训活动，还将为公民们解释为什么拥有良好的信用记录很重要，在什么情况下需要为贷款再融资，股票市场提供哪些投资工具，保险的重要性、好处和可用性，并普及哈萨克斯坦现有保护金融服务消费者权利的机制和破产机制相关的知识。

“无负债社会”项目旨在帮助哪些想要摆脱债务的居民、学生和年轻家庭，以及有抱负的企业家。参与者将能够规划他们的个人财务和家庭预算，企业家则可以掌握金融知识和金融建模工具。

【编译：木合塔尔·木拉提】