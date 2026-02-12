最新研究：珊瑚礁食物链较史前最多缩短70% 脆弱性正在增加

该论文介绍，珊瑚礁是必不可少的海洋生态系统，但它们受到气候变化、过度捕捞、疾病等多重威胁。珊瑚礁生物多样性的一个重要方面是该生态系统内部大量且多样的摄食生物，以及它们的相互作用也被称为营养多样性。目前尚不清楚珊瑚礁受到的威胁是否影响了该生态系统中鱼类的食性。同时，由于威胁多出现在现代记录之前，因此相关研究也十分有限。

在本项研究中，论文第一作者和共同通讯作者、美国波士顿学院Jessica A. Lueders-Dumont与同事及合作者一起，比较了巴拿马和多米尼加共和国的现代与史前(约有7000年历史)珊瑚礁的营养结构。他们对来自巴拿马和多米尼加共和国的共136个化石和现代鱼耳石和珊瑚进行了氮同位素分析，因为不同的氮同位素比值能反应某个生物在食物链中的位置。对这些样本的分析显示，现代食物链比史前珊瑚的食物链要短约60%-70%，而且物种也会从之前食物链的上游移动到下游。

此外，论文作者还观察到现代珊瑚的食性变异比史前珊瑚更低。他们认为，这种降低可能是因为不同物种丧失了食性特化，即更多生物要争夺一个共同的资源池，以及食物链上下游的猎物可及性降低。

论文作者总结提醒说，他们的这项研究表明，营养路径减少以及食物链缩短，或使现代加勒比海珊瑚礁更无力应对环境与食物可及性的变化。