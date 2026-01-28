布鲁塞尔视角下的哈萨克斯坦修宪：政治体制迈向计划性演进

作为长期关注哈萨克斯坦政坛的资深专家，戈特夫认为总统启动的改革涵盖了多个关键层面。其中包括：2022年宪法公投明确的总统任期制改革、地方行政长官直接选举制度、人权保障机制、反腐败举措，以及“新哈萨克斯坦”理念的落实。

—最新的改革举措包含了广泛的制度性调整。这包括向一院制议会过度、全面推行基于政党名单的议员选举制、设立副总统职位、在宪法中确立“法律与秩序”原则，以及组建宪法委员会以持续深化法律修订工作。在我看来，这些改革保持了政策的连续性，其核心逻辑在于确保政治透明度、维护法律权威并提升公民对社会决策的参与度，-戈特夫指出。

他同时谈到，尽管改革在推进，但目前哈萨克斯坦的国家治理体系中，总统制特色依然鲜明。

—总体而言，托卡耶夫总统的改革旨在通过规划性进化的路径来优化国家政治体制，其长远目标是巩固哈萨克斯坦在国际舞台上的地位与声望，-他说。

此外，戈特夫还分析了当前改革对哈萨克斯坦外交政策的影响。

—托卡耶夫总统在外交上坚持多向度外交原则。这是哈萨克斯坦自1991年独立以来一贯奉行的战略。这一原则旨在维护国家安全、领土完整及经济利益。为此，与全球及地区大国保持务实关系至关重要，-他说。

最后，戈特夫强调，无论从经济还是地缘政治角度看，哈萨克斯坦都是欧盟极其重要的合作伙伴。他同时坚信，欧盟国家能够成为哈萨克斯坦可靠且互利共赢的盟友。

【编译：阿遥】