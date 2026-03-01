迪玛希兑现承诺 向奥运冠军沙伊多罗夫赠送汽车

在2026年冬奥会上沙伊多罗夫夺得金牌后，迪玛希曾第一时间表示将赠送其一辆汽车。日前，沙伊多罗夫抵达阿拉木图，迪玛希专程到场，亲手将汽车钥匙交到冠军手中。

迪玛希在其Instagram账号上发布了交付钥匙的视频，并写道：

“米沙，欢迎平安回国！不仅代表我个人，也代表所有因你的胜利而倍感自豪的哈萨克斯坦人民，按照承诺向你赠送一辆Hyundai Palisade。祝你身体健康、精力充沛，创造新的纪录。”

视频中，沙伊多罗夫对迪玛希的礼物表示由衷感谢。

此外，沙伊多罗夫在阿拉木图还接受了市长的祝贺与奖励。在阿拉木图竞技场举行的庆祝仪式上，市长向沙伊多罗夫颁发了一套三居室公寓证书、新车钥匙以及现金奖励证书。

同时，运动员的教练艾古丽·库阿尼舍娃获颁价值500万坚戈的奖金证书；国家队主教练兼冠军个人教练阿塞尔·卡萨诺娃获得一套一居室公寓证书及现金奖励。

【编译：木合塔尔·木拉提】