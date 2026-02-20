展现6000年前文明印记 博泰题材影片完成部分取景

这部故事片的拍摄始于去年。目前，部分关键场景已在北哈州阿依尔套县境内以及博泰国立历史文化博物馆保护区完成取景。

据国家电影支持中心董事长胡尔曼别克·朱玛哈利介绍，这部围绕重大历史史实展开论证与探究的影片正式定名为《博泰·消失的世界》。

该片已被列入今年重点扶持的24个电影项目名单，成为年度重点推进的影视作品之一。

朱玛哈利表示，这是一部以真实历史背景为依托创作的动作冒险题材影片，故事情节紧凑，富有张力，同时在视觉呈现上也力求震撼。影片以距今约6000年的博泰文化为核心，重点展现人类文明史上的重要里程碑之一——在哈萨克斯坦境内首次驯化野马的历史进程。

Фото: Құрманбек Жұмағали

—向社会公众传播这些历史事实至关重要。我近期会见了项目创作团队，详细了解了后续拍摄计划，并就制作进程进行了讨论。毫无疑问，这将是一部能够打动观众、引发思考的作品，-他强调。

据了解，博泰文化（Botai culture）是公元前3700年至公元前3100年间分布于今哈萨克斯坦北部地区的一种铜石并用时代文化。该文化以其对马匹的早期驯化而闻名，是目前考古学界广泛认可的人类首次驯化马匹的实证之一。博泰文化的代表性遗址位于北哈州的克孜勒扎尔地区，考古发掘显示，当地居民不仅驯养马匹，还利用马奶和马肉，并制造马具，这一进步对游牧文明的形成和人类迁徙方式产生了深远影响。

博泰文化是哈萨克斯坦早期历史的重要组成部分，其遗址所体现的技术与生活方式，对理解欧亚草原地带的史前文化演进具有独特价值。

【编译：阿遥】