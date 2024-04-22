友邻相助：塔吉克斯坦3500吨救灾物资送往哈萨克斯坦灾区

除了火车运输外，塔吉克斯坦还派出了15辆卡车来运送援助物资。

塔吉克斯坦国家紧急情况和民防委员会主席鲁斯塔姆·纳扎尔佐达率领人道主义援助车队亲自来到哈萨克斯坦。在仪式上，塔吉克斯坦国家物质资源管理局副局长索希卜·齐耶杜洛耶夫向哈萨克斯坦政府代表转交了援助物资。

Фото: акимат Туркестанской области

-哈萨克斯坦发生的洪灾令人痛心，我们不能袖手旁观。如果塔吉克斯坦遭遇类似的困难，哈萨克斯坦也一定会在第一时间给予我们最大的帮助。因此，应塔吉克斯坦总统的指示，我们派出了这支人道主义援助车队。作为战略合作伙伴，我们应该患难与共。-纳扎尔佐达表示。

哈萨克斯坦紧急情况部副部长塞热克·托林别尔艮诺夫和突厥斯坦州副州长别伊森拜·塔吉巴耶夫在萨热阿尕什火车站迎接了塔吉克斯坦代表团。

Фото: акимат Туркестанской области

-今天，我们收到了来自兄弟般塔吉克斯坦人民的慷慨援助。此前，我们还收到了来自吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的援助。今天，塔吉克斯坦为我们带来了建筑材料和食品。我们向我们的邻国表示感谢！愿我们两国之间的友谊永远长存！-塔吉巴耶夫表示。

人道主义援助物资将被运往受洪灾影响的地区。

Фото: Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі

【编译：阿遥】