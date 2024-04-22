11:22, 22 四月 2024 | GMT +6
友邻相助：塔吉克斯坦3500吨救灾物资送往哈萨克斯坦灾区
（哈萨克国际通讯社讯）据突厥斯坦州政府新闻办公室的消息，20日，一列满载着来自塔吉克斯坦的人道主义援助物资的列车抵达了萨热阿尕什火车站。这批援助物资总共达到3500吨，包括食品、建筑材料和其他必需品。
除了火车运输外，塔吉克斯坦还派出了15辆卡车来运送援助物资。
塔吉克斯坦国家紧急情况和民防委员会主席鲁斯塔姆·纳扎尔佐达率领人道主义援助车队亲自来到哈萨克斯坦。在仪式上，塔吉克斯坦国家物质资源管理局副局长索希卜·齐耶杜洛耶夫向哈萨克斯坦政府代表转交了援助物资。
-哈萨克斯坦发生的洪灾令人痛心，我们不能袖手旁观。如果塔吉克斯坦遭遇类似的困难，哈萨克斯坦也一定会在第一时间给予我们最大的帮助。因此，应塔吉克斯坦总统的指示，我们派出了这支人道主义援助车队。作为战略合作伙伴，我们应该患难与共。-纳扎尔佐达表示。
哈萨克斯坦紧急情况部副部长塞热克·托林别尔艮诺夫和突厥斯坦州副州长别伊森拜·塔吉巴耶夫在萨热阿尕什火车站迎接了塔吉克斯坦代表团。
-今天，我们收到了来自兄弟般塔吉克斯坦人民的慷慨援助。此前，我们还收到了来自吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的援助。今天，塔吉克斯坦为我们带来了建筑材料和食品。我们向我们的邻国表示感谢！愿我们两国之间的友谊永远长存！-塔吉巴耶夫表示。
人道主义援助物资将被运往受洪灾影响的地区。
【编译：阿遥】