塞尔维亚总统武契奇专访：虽相隔遥远，但我们有命运交汇的时刻

记者： 总统先生，感谢您接受采访。您多次访问哈萨克斯坦，对我国非常熟悉。2024年，托卡耶夫总统对塞尔维亚进行了首次正式访问，开启了双边关系新篇章。请问，贝尔格莱德达成的双边协议目前取得了哪些实际成果？

武契齐： 我认为托卡耶夫总统对贝尔格莱德的访问具有历史性意义，内容丰富而重要。自那以后，我们启动了多个项目，双边合作前景比以往更加广阔。

访问期间，贵方派出苏-30战机护航迎接我的专机，这对我而言是莫大的荣誉，体现了哈萨克斯坦对塞尔维亚及我个人的高度尊重。哈萨克斯坦的好客举世闻名。但我想强调，这只是一个开始。

托卡耶夫总统是世界上具有影响力的领导人之一，经验丰富，能够同各方对话。在当前多边外交环境下，这种能力弥足珍贵。访问期间，我们明确了多项合作方向，包括人工智能、数字化、信息技术、农产品贸易、军事技术合作以及技术转移。目前双边贸易额约为1.2亿美元，我们的目标是在五年内提升至10亿美元。

记者： 谈到物流，“中间走廊”即跨里海国际运输路线成为焦点。作为巴尔干地区的物流枢纽，塞尔维亚在这一全球供应链中扮演怎样的角色？

武契齐： 这对我们来说正变得越来越重要。如果三四年前问我，我可能无法详细说明。但现在，我清楚了解从中国南京、西安等城市出发，经里海抵达库雷克和阿克套港口，再通过土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚、索菲亚或经黑海至康斯坦察、布加勒斯特的运输路径。我们同这些方向都保持密切联系，并将物流发展视为优先事项。

目前中国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，我相信两三年后也会成为塞尔维亚的重要伙伴。因此，这些物流联系至关重要。托卡耶夫总统通过优化线路、缩短距离、建设新通道，使路线缩短约900公里，这对所有与中国及中亚合作的国家都十分重要。我确信哈萨克斯坦走在正确道路上，我们也将发展自身物流体系，与各方向保持连接。

Фото: Jibek Joly

记者： 阿斯塔纳和贝尔格莱德之间是否可能在这一领域启动新的工业项目？

武契齐： 我今天将同托卡耶夫总统讨论此事。我带来了很多想法。

记者： 在向东南欧输送哈萨克斯坦货物和资源方面，塞尔维亚是否希望成为主要“门户”？

武契齐： 我们希望如此。关于航空合作，我们讨论了“第五航权”问题。若有哪个国家能够有效利用这一机制，那无疑是哈萨克斯坦。目前每周已有两班直航航班，这有助于促进贸易。

记者： 食品安全如今已成为国家安全议题。哈萨克斯坦资源丰富，塞尔维亚则在农业技术方面具备优势。

武契齐： 是的。你们从我们购买种子，我们也希望增加彼此的农产品贸易。我们需要在这一方向开展系统合作。可以邀请你们的贸易专家赴塞尔维亚深化合作。

在农业领域，尤其是农产品加工方面，我们正在应用卫星技术、生物技术和人工智能。我相信双方能够在这些领域建立密切合作。

记者： 现在是否是创建农业技术集群的合适时机？

武契齐： 我认为时机成熟。托卡耶夫总统在国情咨文中强调水资源的重要性，这表明食品问题不仅是贸易问题，更关乎主权。水与粮食同等重要。我们将特别关注农业和国防工业领域，这将成为未来合作基础。

记者： 您提到双边贸易尚未充分体现潜力。2026年哪些领域可能成为增长引擎？

武契齐： 所有领域都重要，包括军事技术合作、技术转移、农业和能源等。托卡耶夫总统与我在海湾国家特别是阿联酋拥有良好联系，可以通过相关基金推动联合项目。

记者： 塞尔维亚在数字化和人工智能领域取得显著成就。

武契齐： 十年前农业占我国GDP约10%至11%，如今降至4%；信息技术产业从3.5%增长至13%。我们成功融入第四次工业革命。人工智能将改变世界，没有国家完全准备好，包括美国和中国。关键在于我们如何跟上创新步伐。哈萨克斯坦在这一方向进展良好，我们也在努力，双方可以在数据中心、超级计算机和电力保障等方面合作。

记者： 您如何评价哈萨克斯坦在国际舞台上的作用？

武契齐： 我支持哈萨克斯坦签署的任何文件。我们共同坚持维护联合国宪章和安理会决议。我们支持哈萨克斯坦的主权和领土完整，哈萨克斯坦也支持塞尔维亚的主权和领土完整。我们在当前动荡的国际环境中拥有相似立场。

记者： 在复杂地缘政治环境下，您如何界定塞哈战略合作？

武契齐： 两国都奉行多元外交政策。托卡耶夫总统具有远见，坚持国家利益至上，同时发展同中国、欧盟、美国及俄罗斯的关系。我们也采取类似政策。我钦佩贵国领导层不仅提出多元外交理念，而且付诸实践。

记者： 未来两国文化合作是否会出现新的象征？

武契齐： 托卡耶夫总统建议在贝尔格莱德建立哈萨克斯坦国家文化中心，我们将提供必要的土地和许可。此外，我们了解到二战期间解放贝尔格莱德的红军部队中，有在哈萨克斯坦组建的部队发挥重要作用。我们将进一步研究共同历史。

我认为，尽管距离遥远，但我们拥有共同历史和命运交汇的时刻。加强合作将为双方带来巨大机遇。我将尽快邀请托卡耶夫总统访问塞尔维亚。我们的未来充满希望。

【编译：木合塔尔·木拉提】