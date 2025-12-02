阿拉木图亮相卡塔尔国际旅游展

据了解，该展会是该地区规模最大的旅游展览会之一，吸引了来自60多个国家的旅游企业参加。

卡塔尔旅游交易会已成为一个重要的平台，有助于加强国际联系，广泛展示城市的旅游潜力，并开拓新市场。

Фото: Алматы әкімдігі

Фото: Алматы әкімдігі

阿拉木图被誉为四季皆宜的旅游胜地：原始的自然风光、现代化的休闲娱乐设施、养生和美食胜地，以及完善的商务活动基础设施都得到了充分展现。

展会期间，阿拉木图代表团以B2B形式进行了150多场洽谈。最终，代表团与该地区领先的旅行社和航空公司达成了初步合作协议。洽谈结束后，双方签署了36项协议，这些协议的实施将使阿拉木图吸引来自不同国家的5000多名游客。

- 吸引该地区游客的主要因素是自然风光。阿拉木图拥有山脉、湖泊、绿树成荫的公园，以及凉爽的夏季气候，完全符合这一要求。我们看到阿拉伯国家对阿拉木图的兴趣日益浓厚，并计划进一步加强这种兴趣。-阿拉木图市旅游厅旅游推广部门主任叶尔科布兰·阿布汗说。

Фото: Алматы әкімдігі

Фото: Алматы әкімдігі

作为展览会的特别环节，主办方组织了一场路演活动。来自哈萨克斯坦的五家旅行社展示了他们面向波斯湾市场的旅游产品。哈萨克斯坦驻多哈总领事馆代表在活动上致欢迎辞。来自中亚各国大使馆、当地旅行社、媒体和合作伙伴机构的130多位嘉宾出席了此次路演活动。这种形式的交流为与潜在客户直接接触、提升他们对阿拉木图旅游资源的兴趣提供了绝佳机会。

参加025年卡塔尔旅游交易会是阿拉木图市长期战略的一部分，旨在向海外市场推广这座城市。下一阶段，阿拉木图计划将继续致力于发展合作伙伴关系，实施联合项目，并努力使阿拉木图成为波斯湾国家游客眼中舒适、安全且自然风光优美的旅游目的地，从而提升其长期吸引力。

Фото: Алматы әкімдігі

Фото: Алматы әкімдігі

【编译：小穆】