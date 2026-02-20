东西相差两小时：哈萨克斯坦各地封斋时长差异明显

封斋时长：各地区差异明显

数据显示，2026年2月20日，哈萨克斯坦全国平均封斋时长约为12小时。受地理纬度影响，不同地区之间仍存在明显差异：

封斋时间最长：奇姆肯特市位居首位，时长达12小时09分；阿拉木图与阿克套紧随其后，封斋时长为12小时07分。

封斋时间最短：彼得罗巴甫尔（11小时50分）和库斯塔奈（11小时53分）因昼长相对较短，封斋时间也相应缩短。

旭日东升：东部地区率先启程

哈萨克斯坦东部边境地区最早迎来晨曦。官方时间表显示，全国最早开始封斋的城市为乌斯卡曼，时间为凌晨05:02；随后是塞梅（05:12）和塔勒德库尔干（05:19）。相比之下，位于国土西端的乌拉尔和阿特劳，封斋时间比东部晚约两个小时（约07:05至07:23）。这一时差直观体现了哈萨克斯坦横跨多个时区的地理特点。

开斋时间：东西部的“接力”

开斋时间的地域差异同样明显。全国最早开斋的城市仍是乌斯卡曼（17:01），而最晚开斋的地区为里海之滨的阿克套，当地居民需等到19:15方可开斋。

趣味数据：乌斯卡曼与阿克套之间的开斋时间相差2小时14分钟。这意味着，当东部地区的民众已用完晚餐并准备进行宵礼时，西部地区的居民仍在等待开斋时刻的到来。

全球背景下的封斋时长

全球各国的封斋时长主要取决于地理纬度（即与赤道的距离）。2026年2月至3月期间，恰逢春分前后，全球昼夜时长差异较夏季（部分地区可达20小时）有所缩小，但仍存在明显区别：

北半球：在格陵兰岛、冰岛及斯堪的纳维亚国家（挪威、瑞典），由于日出较早、日落较晚，当地穆斯林的封斋时长约为15至16小时。

南半球：此时南半球正值秋季，昼短夜长。智利、阿根廷、南非和新西兰的封斋时长约为11.5至12小时。

主要伊斯兰国家：由于伊斯兰世界主要分布在接近赤道地区，昼夜变化相对稳定。沙特阿拉伯麦加与麦地那的封斋时长约为13小时；土耳其伊斯坦布尔因纬度与哈萨克斯坦相近，封斋时长约为12.5至13小时。赤道国家如印度尼西亚和马来西亚，全年封斋时长基本稳定在13小时10分至15分左右。

【编译：阿遥】