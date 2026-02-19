哈萨克优秀电影亮相土耳其安塔利亚 深化哈土文化人文协作

本次活动已成为当地文化生活的一件盛事，是推动哈土两国文化人文领域合作、加强双边协作迈出的重要一步。

电影周期间，放映了《大草原的黎明》、《伊甸园》和《重来》等优秀故事片。这些作品向土耳其观众生动再现了哈萨克斯坦历史的重要篇章，深入展现了哈萨克民族的家国情怀、精神价值观及丰富的文化遗产，同时也彰显了哈萨克当代电影多元化且植根于民族传统的创作特点。

Фото: СІМ

展映活动吸引了广泛关注，安塔利亚当地政界、商界及社会各界代表、驻当地领事团、哈萨克斯坦留学生及当地同胞共同出席并观影，反响热烈。

哈萨克斯坦驻安塔利亚总领事胡阿特·坎卡纳费耶夫在致辞中强调，此次展映的影片不仅弘扬了民族核心价值观，更通过光影的艺术形式，为拥有共同历史背景、精神血脉相连及战略伙伴关系的哈土两国进一步深化文化对话做出了重要贡献。

由阿汗·萨塔耶夫执导的史诗历史巨作《大草原的黎明》受到了观众的极大关注。该片讲述了哈萨克汗国创始人之一贾尼别克汗之子——哈斯穆汗统治时期的辉煌历史。本次电影周展映片单进一步激发了土耳其观众对哈萨克斯坦历史及当代发展的浓厚兴趣，充分体现了电影作为跨文化交流有效媒介的巨大潜力。

Фото: СІМ

本次活动的成功举办，再次印证了哈土两国间高水平的文化合作现状，并为未来双方在艺术与电影领域的联合项目开辟了新的机遇。

【编译：阿遥】