哈萨克斯坦小麦出口持续增长 主要销往乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦

数据显示，哈萨克斯坦粮食出口整体形势持续向好，仅去年12月就有近100万吨粮食出口海外，全年累计出口总量达790万吨，创下新纪录。

根据农业部发布的数据，在上述时段内，乌兹别克斯坦依然是最大买家，对该国的粮食出口量从180万吨增长至240万吨，增幅达31.7%。塔吉克斯坦的进口量也从63.3万吨上升至95.4万吨，增长50%。与此同时，阿富汗进口量从19.2万吨增至26.1万吨，增长40%，而对吉尔吉斯斯坦的出口则增长了88%，从7.8万吨升至14.7万吨。

除中亚邻国外，伊朗和阿塞拜疆的进口量也大幅增长。其中，伊朗的采购量同比增长17.6倍，阿塞拜疆则增长了84倍。

根据此前的报道，哈粮公司（Prodkorporaciya）在商品交易平台“欧亚国际交易所”完成首次交易，在一天之内成功售出23,000吨三等小麦。

【编译：达娜】