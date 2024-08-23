中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:14, 23 八月份 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦小麦产量排名全球第14位

    小麦
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）根据energyprom网站统计数据，2024年1-6月，哈萨克斯坦出口小麦和小麦粉（meslin）240万吨，出口金额4.941亿美元。实物出口量减少38.5%，货币出口量减少51.9%。

    出口总量中，75.8%销往独联体国家：180万吨小麦，同比减少33.7%。哈萨克斯坦小麦的主要买家是乌兹别克斯坦，130万吨，同比减少33.8%，其后依次是塔吉克斯坦和土库曼斯坦。

    其他国家上半年进口575.8万吨哈萨克斯坦小麦和小麦粉，金额达1.146亿美元。主要买家分别是中国（32.48万吨）、意大利（18.63万吨）和阿富汗（5.97万吨）。

    值得注意的是，今年没有出口至阿塞拜疆的订单。同时，据哈粮公司（rodkorporatsiya）报道，哈萨克斯坦历史上曾向阿塞拜疆出口过100多万吨粮食。目前，正在制定相关机制，以恢复此前出口水平，使哈萨克斯坦小麦在阿塞拜疆市场上再度具有竞争力。

    小麦出口价格趋势相当不平衡。6月环比增长1.8%，但同比下降10.7%。

    从月度趋势来看，独联体国家的小麦价格上涨2.1%，其他国家的小麦价格上涨0.9%。从年度趋势来看，独联体国家的价格下降8.3%，其他国家的价格下降13.4%。

    根据2024年1-6月统计数据，小麦出口价格与同比下降6%，其中独联体国家下降6.9%，其他国家下降4.7%。

    根据粮农组织的数据，哈萨克斯坦小麦产量排名全球第14位，产量为1210万吨，占全球总产量的1.5%。在独联体国家中，除了排名前十位的国家之外，乌兹别克斯坦的小麦产量为650万吨，白俄罗斯为230万吨，塔吉克斯坦为86.1万吨，土库曼斯坦为65万吨，吉尔吉斯斯坦为44万吨。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 统计 粮食 进出口
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
    正在阅读
    x