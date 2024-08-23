出口总量中，75.8%销往独联体国家：180万吨小麦，同比减少33.7%。哈萨克斯坦小麦的主要买家是乌兹别克斯坦，130万吨，同比减少33.8%，其后依次是塔吉克斯坦和土库曼斯坦。

其他国家上半年进口575.8万吨哈萨克斯坦小麦和小麦粉，金额达1.146亿美元。主要买家分别是中国（32.48万吨）、意大利（18.63万吨）和阿富汗（5.97万吨）。

值得注意的是，今年没有出口至阿塞拜疆的订单。同时，据哈粮公司（rodkorporatsiya）报道，哈萨克斯坦历史上曾向阿塞拜疆出口过100多万吨粮食。目前，正在制定相关机制，以恢复此前出口水平，使哈萨克斯坦小麦在阿塞拜疆市场上再度具有竞争力。

小麦出口价格趋势相当不平衡。6月环比增长1.8%，但同比下降10.7%。

从月度趋势来看，独联体国家的小麦价格上涨2.1%，其他国家的小麦价格上涨0.9%。从年度趋势来看，独联体国家的价格下降8.3%，其他国家的价格下降13.4%。

根据2024年1-6月统计数据，小麦出口价格与同比下降6%，其中独联体国家下降6.9%，其他国家下降4.7%。

根据粮农组织的数据，哈萨克斯坦小麦产量排名全球第14位，产量为1210万吨，占全球总产量的1.5%。在独联体国家中，除了排名前十位的国家之外，乌兹别克斯坦的小麦产量为650万吨，白俄罗斯为230万吨，塔吉克斯坦为86.1万吨，土库曼斯坦为65万吨，吉尔吉斯斯坦为44万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】