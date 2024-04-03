哈萨克斯坦小麦价格下跌的原因是什么？

几年前，农民很熟悉粮食市场价格趋势。在秋季收获期，由于供过于求，小麦价格是最低的。在此之后，农民试图将小麦留到春季，届时价格必将上涨。而在准备播种期间，由于农民需要资金，又开始了新一轮的积极销售。

但在上一个农业季节，粮食市场上出现了明显的反常现象，或者说新的规律：在收购活动增加的背景下，最高价格出现在2022年9月，此后，随着时间的推移，2023年春季坚戈降至最低。同样的情况在当前的农业季重现：高品质小麦粉的出口价格在秋季达到320美元，但现在已降至290美元。

市场似乎真的开始按照新的规律运作了，主要有以下几个原因：

首先，农民不需要在新年度之前还清贷款。因此农民不再急于秋季出售小麦，而是将其保留到春季。

其次，物流制约。秋季签订供应合同时，没有人会想到铁路运输会出现问题。后来，当哈铁公司对粮食装载施加限制时，交付延迟影响了后续合作，哈萨克斯坦贸易商不得不降低价格。

第三是俄罗斯小麦。尽管有各种限制，但来自俄罗斯的低价小麦正通过哈萨克斯坦运往中亚，这也对本国小麦价格造成了压力。此外，哈萨克斯坦面粉厂乐于采购价格更低的俄罗斯小麦，如果农民不降价将难以找到买家。

第四，等外（无等级）小麦因素也发挥了作用，2023年，等外小麦的比例高达40%。哈萨克斯坦加工企业积极利用这些小麦为阿富汗买家生产面粉，因为阿富汗买家首先看重价格，然后才是质量。阿富汗市场是哈萨克斯坦面粉的主要市场，因此优质小麦和面粉的销售潜力大幅降低。

第五，全球粮食价格仍处于下行趋势。3月中旬，美国交易所的小麦价格跌至每吨195美元。3月29日（周五）收盘时，美国交易所5月期货收于5.615美元/蒲式耳（每吨206美元）。

但当前局势仍不稳定，哈萨克斯坦粮食价格仍面临许多风险。其中之一是欧盟计划对来自俄罗斯的农产品征收进口税。在此之后，俄罗斯粮食很可能更积极进入中亚市场。同时，俄罗斯还在考虑降低小麦出口税的可能性，目前小麦出口税约为每吨30美元，如果降低出口税，也将导致小麦价格进一步下降。

【编译：木合塔尔·木拉提】