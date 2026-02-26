中文
    塔什干至阿斯塔纳直飞航线下月开通 单程票价约8.5万坚戈起

    （哈萨克国际通讯社讯）自3月29日起，乌兹别克斯坦Centrum Air航空公司将开通塔什干—阿斯塔纳—塔什干定期直飞航线，进一步加强哈乌两国之间的航空联系。

    Фото: freepik

    据悉，该航线将由空客A320客机执飞，每周运营三班，分别安排在星期一、星期五和星期日。单程飞行时间约为2小时。

    在票价方面，单程机票起价为8.5万坚戈（不含托运行李）。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场新闻处表示，具体票价将根据航班日期及客座率有所浮动。

    阿斯塔纳国际机场方面指出，新航线的开通旨在进一步完善哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的交通网络。这一航线有望促进双边商务往来，推动旅游业发展，同时也将为两国居民探亲和出行提供更加便利的条件。

    此外，新航空运营商的加入将加剧阿斯塔纳与塔什干航线的市场竞争，未来可能对机票价格产生积极影响，使旅客获得更多选择。

    另据了解，今年夏季，哈萨克斯坦奇姆肯特至阿塞拜疆的直飞航线也将开通。阿塞拜疆航空公司（AZAL）表示，首航计划于6月16日执行，目前机票已开始发售。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

