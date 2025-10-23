纽约曼哈顿举行升旗仪式 庆祝哈萨克斯坦共和国日

纽约市政府、外交使团代表、哈萨克斯坦常驻联合国代表处、驻纽约总领馆、哈萨克侨界及青年代表出席了活动。

今年仪式的最大亮点，是纽约市政府颁发的官方《宣言》（Proclamation），正式将当天定为“哈萨克斯坦文化遗产日”（Kazakhstan Heritage Day）。该文件由纽约市长埃里克·亚当斯代表签署，象征着对哈萨克斯坦的尊重以及对哈萨克侨民在纽约文化和社会生活中贡献的认可。

Photo credit: Kazakh Embassy to the U.S.

Photo credit: Kazakh Embassy in the U.S.

宣言强调，哈萨克斯坦与美国之间的友谊深厚，纽约市始终秉持相互尊重与国际合作的原则。

纽约市国际事务特别顾问查尔斯·戴蒙德在致辞中，对哈萨克侨民在促进文化对话方面的努力表示赞赏，并表示愿继续支持纽约与哈萨克斯坦在各领域的合作。

活动期间，特别关注了在美哈萨克侨民的作用。“索尼”（Sony）公司高级副总裁加利娅·特列乌娃指出，年轻的哈萨克专业人才在塑造国家国际形象方面发挥着重要作用，他们的成就体现了祖国改革与现代化的延续。

Photo credit: Embassy of the Republic of Kazakhstan in the United States of America

纽约电影学院（NYFA）高级副总裁大卫·克莱因在讲话中重点提到文化与教育合作的重要性。他提及学院在阿拉木图新校区的开设，并表示愿进一步扩大与哈萨克青年共同参与的项目。

仪式的文化环节氛围热烈。旅居纽约的美国音乐家杰夫·格尔什（Jeff Gersh）用冬不拉演奏了多首哈萨克传统乐曲，为活动增添了民族色彩。

来自哈萨克侨民的歌手、《Viva Music Carnegie Hall–2022》比赛获奖者古尔扎尔·哈布曼演唱了多首哈萨克歌曲，动听的旋律成为两国文化交流与友谊的象征。

哈萨克斯坦驻纽约总领事热万·特列乌林在致辞中，向纽约市政府表达了诚挚谢意，并强调这份宣言的颁发是哈美两国友谊与相互尊重的重要象征。